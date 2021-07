Never Gonna Give You Up, de Rick Astley, dépasse le milliard de vues sur YouTube

Même si la chanson Never Gonna Give You Up, de Rick Astley, est sortie il y a 34 ans cette semaine, les internautes ne lâchent pas le morceau : le vidéoclip du titre des années 80 a été regardé plus de 1 milliard de fois sur YouTube.

Au lancement de Never Gonna Give You Up, en 1987, Internet n'avait pas encore gagné beaucoup de foyers. Pourtant, le vidéoclip de la chanson est aujourd’hui l’un des plus connus en ligne et dépassait le cap du milliard de vues sur YouTube le 28 juillet dernier.

Cette ascension plutôt tardive est attribuable notamment à l’essor du rickrolling en 2007, un canular popularisé par les utilisateurs et utilisatrices du forum 4chan qui consiste à fournir un hyperlien vers la chanson de Rick Astley à des personnes qui recherchent activement autre chose. On dit ensuite de ces personnes qu’elles ont été rickrollées .

Selon la BBC, le jour du poisson d’avril de cette année a permis à lui seul d’ajouter 2,3 millions de vues supplémentaires.

Un homme chanceux

Le principal intéressé a réagi à ce nouveau cap historique sur Twitter mercredi. Rick Astley a remercié ses fans, mentionnant que le chiffre était époustouflant et qu’il avait beaucoup de chance .

Le chanteur anglais a également révélé qu’il était d’abord réticent au rickrolling au début, mais que sa fille l’avait alors convaincu que ça aiderait à sa notoriété et à la pérennité de sa chanson.

Les vidéos qui génèrent autant d’engouement sur la plateforme sont généralement celles de vedettes internationales de la pop. Rick Astley a toutefois encore du chemin à parcourir s’il souhaite que Never Gonna Give You Up dépasse la vidéo la plus regardée de YouTube, Baby Shark Dance, qui dénombre plus de 9 milliards de vues.