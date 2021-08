Paul-André Bosc : accélérer la croissance du vignoble familial

Le métier de vigneron, Paul-André Bosc l’a appris lorsqu’il était adolescent. Son père, cinquième génération d’une famille de viticulteurs français et pionnier de l’industrie du vin dans la région du Niagara, fonde le Château des Charmes en 1978.

C’est l’un des premiers vignobles au pays à cultiver des vignes européennes, tels que le chardonnay, le riesling, le pinot noir et le cabernet sauvignon.

Mon père, c'est ce qu'il connaissait. Il était convaincu qu'on pouvait établir ces cépages ici au Canada. Il avait raison , lance l’entrepreneur de 60 ans, pour qui la mission à l’époque était d’augmenter les ventes et de percer de nouveaux marchés.

En plus des vignes, la famille Bosc importe aussi le concept du domaine, qui lui donne un meilleur contrôle de la qualité de son produit. En France, les domaines, ils ne sont pas juste producteurs de vins, ils sont aussi éleveurs de raisins , explique-t-il.

Paul-Michel Bosc et son fils Paul-André, âgés aujourd'hui de 86 ans et de 60 ans respectivement, sont à la tête d'un des plus fameux domaines viticoles de l'Ontario. Photo : Château des Charmes

Paul Bosc père a collaboré avec des chercheurs de l’Université de Guelph pour développer des fruits plus résistants aux hivers canadiens. Il a aussi été l’un des premiers à se servir de machines à vent pour pousser l’air chaud vers les vignes et les protéger du gel.

Vigneron visionnaire et homme d’affaires

Si la vision du père était de cultiver des raisins toujours plus juteux et délicieux d’une année à l’autre et d’en produire de meilleurs vins, le fils avait en tête de transformer le vignoble en une destination touristique.

Le duo décide de faire construire l’édifice emblématique du vignoble – à l’image d’un château français – qui ouvre ses portes au grand public en 1994. Depuis, d’autres vignobles poussent comme des champignons dans la péninsule du Niagara, qui en compte aujourd’hui plus d’une centaine.

L'édifice du Château des Charmes ouvre ses portes en 1994. Au-delà de cultiver des raisins et de produire du vin, le vignoble devient une destination touristique dans la région du Niagara. Photo : Radio-Canada / Keith Burgess

On n'avait vraiment pas de concurrents dans les années 80 et 90 mais, éventuellement, de grosses compagnies et des entrepreneurs avec beaucoup plus d'argent que la famille Bosc ont construit des établissements , souligne le fils.

Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise nouvelle, selon l’homme d’affaires. Les vignobles ontariens attirent chaque année plus de deux millions de visiteurs.

Les vins qu'ils dégustent, les bouteilles qu'ils achètent sur place, ça devient les meilleurs ambassadeurs pour notre marque parce que ces bouteilles se retrouvent dans le monde entier. Une citation de :Paul-André Bosc, président, Château des Charmes

Les vins du Château des Charmes gagnent de nombreux prix au fil des années et se font connaître à l’échelle mondiale. De grandes vedettes, des chefs d’État et même la reine Elizabeth II en ont dégusté.

J'ai eu l'opportunité de faire la connaissance de la reine en Angleterre avec mes vins, en 1998. Ça, c'était une journée exceptionnelle , se rappelle-t-il.

Le vignoble a plus que quadruplé en superficie depuis sa création. Il compte aujourd'hui environ 90 hectares, selon son président. Photo : Château des Charmes

Le vignoble a connu d’importantes expansions au cours des décennies : le Château des Charmes est passé d’une ferme d’environ 20 hectares à trois vastes terrains totalisant 90 hectares, l’équivalent de 720 piscines olympiques.

Ce n'est pas un métier facile

Paul-André Bosc hésite à qualifier l’histoire de son vignoble familial de succès. Comme toute l’industrie, il dit être constamment à la merci de Dame Nature.

Dans cette région prisée pour ses vins de glace, les hivers trop doux menacent la production de ce produit haut de gamme. Les conditions humides, jumelées à des températures élevées, favorisent le développement de champignons et de moisissures.

Les raisins destinés à la production de vins de glace doivent être récoltés à une température précise. Photo : Radio-Canada / Rozenn Nicolle

En 2020, la pandémie frappe et les ventes de vins s’effondrent. Le président du Château des Charmes affirme que les restrictions sanitaires ont fait fondre ses deux plus importantes sources de revenus : les touristes et les restaurants.

Ce qui s’est passé dans la dernière année et demi avec la COVID, c’est énormément difficile parce qu’on était très, très exposé. Une citation de :Paul-André Bosc, président, Château des Charmes

Il déplore le fait que la fermeture de la frontière canado-américaine se soit étirée aussi longtemps. Normalement, jusqu’à 20 % de nos visiteurs sont des États-Unis. On reçoit énormément de visiteurs du Japon et beaucoup d’Européens , dit-il.

Les vignobles du Niagara doivent se tourner vers les visiteurs canadiens, en raison de la fermeture prolongée des frontières. Photo : Radio-Canada / Keith Burgess

Le retour des visiteurs canadiens est donc bien accueilli dans la péninsule du Niagara. L’entrepreneur envisage les prochains mois avec optimisme, mais sans se faire d’illusions.