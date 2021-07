Thérapies de conversion : une association LGBTQ+ veut sensibiliser Candace Bergen

L'association Pembina Valley Pride se dit non pas surprise, mais consternée du vote de Candace Bergen et souhaite pouvoir la rencontrer pour lui exprimer ses inquiétudes.

Selon Peter Wohlgemut, qui occupe la présidence du groupe, la position de la députée est mal avisée et rendre illégale la thérapie de conversion est nécessaire au Canada.

Le projet de loi envoie un message très clair selon lequel les membres de la communauté arc-en-ciel sont acceptés et célébrés tels qu'ils sont, pour ce qu’ils sont , déclare Peter Wohlgemut.

Essayer de forcer quelqu’un à changer est une erreur et ne sera pas toléré au Canada. Une citation de :Peter Wohlgemut, Pembina Valley Pride

L'association a créé un modèle de lettre mis à la disposition des personnes qui appuient la cause et qui voudraient faire pression sur la députée. Celle-ci peut aussi être jointe directement par courriel, indique l'association.

Candace Bergen était parmi les 62 membres du Parti conservateur à s'opposer au projet de loi qui rendrait illégal le fait de forcer une personne à suivre une thérapie de conversion sans son consentement. La pratique serait interdite pour les enfants. Le projet de loi propose des changements au Code criminel.

Dans une déclaration, Mme Bergen assure croire que les thérapies de conversion devraient être interdites , mais elle se dit préoccupée de la formulation du projet de loi C-6 qui, selon elle, ne protège pas les conversations privées entre parents et enfants, entre patients et thérapeutes ou encore entre leaders religieux et fidèles.

Les libéraux ont refusé de clarifier le libellé du projet de loi et d’y apporter des modifications , affirme-t-elle, ajoutant être ouverte à en discuter avec les électeurs.

Selon Peter Wohlgemut, dans des régions rurales comme celles de la vallée Pembina, associée à ce qui est communément appelée la Bible Belt du Manitoba en raison de la place qu'y occupe la pratique religieuse, le raisonnement de Mme Bergen est problématique, dans la mesure où l’influence des chefs religieux peut jouer un rôle important dans l’imposition de thérapie de conversion.