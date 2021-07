Roxane Bruneau, Sarahmée, Safia Nolin et Katherine Levac à Fierté Montréal

Les 2500 billets peuvent être réservés depuis vendredi midi sur le site Internet de Fierté Montréal pour assister à ces diffusions, qui débuteront à 20 h les 11, 12, 13 et 14 août.

Chaque soir, l’événement sera précédé du spectacle Iconix, qui mettra en lumière les drags internationales Aquaria, Alaska 5000, Jinkx Monsoon, Landon Cider et Trixie Mattel.

La pandémie a eu des incidences très néfastes sur nos communautés. L’isolement des personnes vulnérables, dont celles de nos communautés, a été aggravé, alors que la division sur les réseaux sociaux était à son comble et que plusieurs d’entre nous ont dû s’affirmer et faire leur coming-out dans la solitude, via un écran d’ordinateur , a déclaré dans un communiqué Jean-François Perrier, directeur général par intérim et directeur de production de Fierté Montréal.

Il était primordial pour l’équipe de redoubler les efforts afin de rassembler nos communautés , a-t-il ajouté.

La programmation du festival s’enrichit de nouveaux noms

La chanteuse Roxane Bruneau intégrera le spectacle Feminix, qui sera projeté le 12 août, avec Judith Lussier à l’animation. Cet événement réunira des femmes artistes de tous les horizons.

Quant à l’artiste multidisciplinaire libano-canadien J4DE (Jade Hassouné), il se joindra au spectacle Xcellence, qui mettra de l’avant les personnes queers racisées et/ou trans le 11 août.

De plus, il a été annoncé vendredi que la chanteuse Sarahmée ferait partie de la soirée de clôture du festival, le 15 août, aux côtés de Maxime Landry et de Rita Baga dans une animation de Sandy Duperval. L’événement sera enregistré au Lion d’Or, à Montréal, et diffusé en direct sur Facebook.

Autres ajouts à la programmation de Fierté Montréal : Safia Nolin, qui participera au balado 2fxfslematin (11 août), et Katherine Levac, qui sera au micro du balado Entre deux lèvres (12 août).