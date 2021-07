Vania Gagnon quitte la direction du Musée de Saint-Boniface

Le départ de l’actuelle directrice prendra effet le 3 septembre prochain, précise le communiqué. Vania Gagnon était depuis 2014 à la tête du musée spécialisé dans les artefacts en rapport avec Louis Riel.

Mme Gagnon laisse une empreinte définitive sur le cheminement et la culture de l’organisme. La Commission tient à la remercier sincèrement pour son entregent, sa passion et son leadership et lui souhaite le meilleur succès dans la continuité de sa carrière qui se poursuivra à la fonction publique provinciale , peut-on lire.