Corps mépris pour un mannequin : « C'est surprenant. Il y a une enquête qui a manqué. »

Quand on regarde le fil des événements et l'appel initial, j'ai l'impression qu'on est parti avec une certaine vision tunnel des choses. Et on est déjà dans l'idée qu'on a à faire à un quelconque objet. Déjà là, on est dans cet esprit-là et c'est avec ça qu'on va travailler tout au long des minutes et des heures qui vont suivre. Jusqu'à tant qu'on se dise qu'il y a quelque chose qui ne va pas.

On se fit tout le temps aux informations initiales. C'est d'abord pour un incendie d'objet, de broussailles. C'est ça l'appel initial. Une citation de :Michel Savard, ex-directeur adjoint à la SQ

Cependant, si le pathologiste soutient qu'il peut être facile de se tromper, en raison du réalisme des mannequins, l'ex-directeur se demande comment une telle erreur a pu se produire. Il admet que la méprise est quand même importante, car un corps calciné est assez spécifique, soutient-il. Il y a des éléments qui nous font dire que c'est un corps calciné.

C'est surprenant. Il y a une enquête qui a manqué au départ, affirme-t-il. Il y a plusieurs éléments et plusieurs moments distincts dans toute l'histoire, la chronologie, où on peut faire cette distinction-là. Au début, au milieu, au moment du sac, au moment du transport, au moment du dépôt dans la benne. Il y a des moments où on pourrait allumer.

C'est étonnant. Est-ce que tous les premiers répondants avaient la formation, l'expertise nécessaire? Une citation de :Michel Savard, ex-directeur adjoint à la SQ

Michel Savard rappelle toutefois que la cause initiale étant un feu de broussailles, le dossier relevait à ce moment du Service des incendies.

Au départ, le Service des incendies traite des centaines d'appels et de causes d'incendie dans son quotidien. Il faut distinguer vraiment le départ de l'appel [...] Si on au départ, on n'est pas dans la cause [criminelle], ça reste un dossier qui reste au Service des incendies.

Il y a une distinction et un passage de la responsabilité de l'enquête qui se fait quelque part, ajoute-t-il. C'est pas coupé au couteau. Mais dans le cas présent, on l'a échappé complètement.

Assistance de la SQ dans l'enquête

Vendredi, le Service de police de Sherbrooke (SPS) a annoncé que l'assistance de la Sûreté du Québec avait été demandée pour accompagner les enquêteurs dans la contribution de l'enquête.