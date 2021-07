Le Québec recense 125 nouveaux cas de COVID-19 et une légère baisse des hospitalisations

Le Québec enregistre 125 nouveaux cas de COVID-19 et déplore un décès supplémentaire dans les dernières 24 heures.

Le nombre d'hospitalisations s'établit à 60, en baisse de deux patients. Parmi elles, 17 se trouvent aux soins intensifs, une diminution de trois patients par rapport à la veille.

Sans surprise, la vaste majorité des personnes infectées (92 %) et hospitalisées (88 %) dans le dernier mois n'avaient pas été vaccinées ou n'avaient reçu qu'une seule dose de vaccin, selon le ministère de la Santé du Québec.

Jusqu'à présent, 377 297 personnes ont été infectées et 11 241 personnes en sont décédées depuis le début de la pandémie dans la province.

15 892 tests de dépistage ont été réalisés le 28 juillet.

L’évolution de la COVID-19 au Québec

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Pendant ce temps, la campagne de vaccination se poursuit. Hier, 66 803 doses ont été administrées, portant le total à près de 11 millions depuis le début de la campagne.

Ce sont 83,9 % des Québécois de 12 ans et plus qui ont reçu au minimum une dose de vaccin et 65,9 % d'entre eux sont complètement vaccinés, selon les données de l'Institut national de santé publique (INSPQ).

La province compte toujours 43 éclosions actives, dont la plupart (28) sont en milieux de travail.

Les proportions de cas actifs pour 100 000 habitants sont les plus élevées à Laval (34), à Montréal (20,2) et en Mauricie et Centre-du-Québec (16), une augmentation par rapport à hier dans les trois régions.