Le chef conservateur attaque plus précisément le ministre Ahmed Hussen, qui était à la tête du ministère de l’Immigration de janvier 2017 à novembre 2019, après le départ à la retraite de l’ancien ministre John McCallum.

Le premier ministre Justin Trudeau a poussé M. McCallum à la retraite et l’a remplacé par un ministre peu convaincant […] Le ministre Hussen n’a rien fait, rien, même quand les conservateurs ont promis d’offrir un soutien bipartisan , a fustigé M. O’Toole en ouverture d'une conférence de presse sur les services communautaires à Fredericton, vendredi matin.

Le gouvernement libéral a annoncé vendredi dernier la création d'un programme spécial pour protéger et réinstaller les ressortissants afghans qui ont grandement contribué aux efforts du Canada en Afghanistan. Or, nombre d’entre eux se butent à un processus long et compliqué.

Aux yeux d’Erin O’Toole, non seulement ce programme arrive trop tard, mais il s'avère déconnecté de la réalité et constitue une insulte pour la communauté militaire . Sa voix s'ajoute à celles d'anciens combattants, selon qui l'aide promise tarde à se concrétiser face à une situation qui dégénère d'heure en heure.

La vice-première ministre Chrystia Freeland a répondu aux critiques jeudi, soutenant que le gouvernement du Canada garde le cap sur son objectif d'accueillir ces Afghans le plus rapidement possible et que les délais administratifs ne visent pas à restreindre leurs droits.

Les talibans contrôlent actuellement de vastes zones du pays, et les troupes gouvernementales peinent à les repousser sans le puissant support aérien et logistique des forces américaines, qui doivent terminer leur retrait d’Afghanistan le 31 août.