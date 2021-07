COVID-19 : 226 cas et 11 morts en Ontario

Le nombre de nouvelles infections en Ontario demeure au-dessus de la barre des 200 cas pour la deuxième journée consécutive. Le premier ministre Doug Ford laisse planer le doute sur le maintien ou non de la date prévue du prochain déconfinement.

Santé publique Ontario confirme 226 nouveaux cas de COVID-19 et 11 décès de plus vendredi. Ces deux données sont les plus élevées depuis le début du mois de juillet.

Il y a 62 cas de plus à Toronto, 35 dans la région de Waterloo, 24 dans la région de Peel, et 13 chacun dans les régions de York, Halton et à Hamilton.

Le nombre moyen de nouveaux cas quotidiens au cours des sept jours précédents grimpe à 170, comparativement à 160 il y a une semaine.

Vaccination

Seules 83 907 doses des vaccins contre la COVID-19 ont été administrées jeudi. La campagne d’immunisation continue de marquer une tendance à la baisse.

Cependant, la proportion d’Ontariens de plus de 18 ans entièrement vaccinés a franchi la barre des 70 %, soit près de 9 millions de personnes.

La nouvelle étape de déconfinement retardée?

Interrogé vendredi lors d'une conférence de presse, le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, a refusé de dire si son gouvernement allait maintenir la nouvelle étape de déconfinement, actuellement prévue le 6 août.

Avant de déconfiner davantage, l'Ontario s'est fixé pour objectif que 80 % des 12 ans et plus aient eu au moins une dose de vaccin et 75 %, les deux doses.

En date de vendredi :

81,3 % des adultes ont une dose et 70,2 % 2 doses

66 % des 12 à 17 ans ont une dose et 45,6 % en ont 2.

Nous allons atteindre nos cibles [de vaccination] d'abord , avant de déconfiner davantage, probablement dans quelques de semaines , a-t-il déclaré, ce qui laisse penser que la date butoir serait repoussée.

Le 13 juillet, le Dr Moore, médecin hygiéniste en chef de la province, avait déjà mis en doute l'échéance de la réouverture sans restriction sanitaire.

Hospitalisations

Il y a 3 hospitalisations de plus vendredi, pour un total de 108.

Nombre de patients aux soins intensifs : 117 (-4)

Nombre de patients sous respirateur : 77 (-2)

Il y a 148 nouvelles guérisons. Le nombre de cas actifs est de 1491 (+67).

Dépistage

Près de 21 000 tests de dépistage ont été effectués au cours des dernières 24 heures.

Le taux de positivité des tests est en légère baisse, se chiffrant à 1,1 %.