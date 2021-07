Un centre de recyclage pour débris marins ouvre dans le Grand Vancouver

La province a lancé l’an dernier une vaste opération de nettoyage de son littoral, récupérant des milliers de kilogrammes de débris, notamment des bouteilles en plastique, des filets, des cordes, des bateaux abandonnés et des pneus.

La nouvelle installation de recyclage spécialisée, exploitée par la fondation Ocean Legacy, transforme la matière en pastilles qui peuvent être utilisées pour créer de nouveaux produits en plastique, ou encore des meubles et des vêtements.

Ce genre de procédé est unique au Canada, fait valoir Chloé Dubois, cofondatrice et présidente de la fondation qui exploite une installation semblable à Powell River, sur la côte Sunshine.

Un bénévole se tient sur un tas de déchets marins recueillis par la fondation Ocean Legacy lors d'un nettoyage de plage en Colombie-Britannique. Photo : Chloe Dubois

Nous avons l'occasion de transformer un problème de longue date qui afflige les collectivités côtières en un nouveau secteur de durabilité. Une citation de :Chloé Dubois, cofondatrice et présidente de la fondation Ocean Legacy

Selon Ocean Legacy, plus de 220 millions de tonnes de plastique sont produites chaque année et environ 13 millions de tonnes de ce plastique se retrouvent dans l'océan.

Le ministre provincial de l'Environnement, George Heyman espère ainsi pouvoir créer un environnement plus propre et plus sain pour les Britanno-Colombiens en plus de mieux protéger les espèces menacées par les déchets plastiques .

Avec les informations de Brittany Roffel