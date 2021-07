Memphrémagog conservation poursuit la prévention concernant la moule zébrée

Une quinzaine de bénévoles participeront à cette opération.

Les colonies n’augmentent pas de façon notable. Nous espérons avoir un impact plus grand en faisant du contrôle. Nous voulons voir si nous pouvons réduire l’impact pour les maintenir au minimum. Nous tentons de prolonger le temps afin que l'augmentation exponentielle des moules zébrées n'arrive jamais au lac Memphrémagog , explique la directrice générale de Memphrémagog conservation, Ariane Orjikh.

Des colonies de moules zébrées avaient été découvertes au lac Memphrémagog en 2018.

Nous faisons le suivi depuis ce moment dans le lac Memphrémagog, mais aussi dans le lac Magog et dans la rivière Magog. La situation est plus inquiétante dans le lac Magog notamment près de la descente à Deauville et près du club de voile.

Une citation de :Ariane Orjikh