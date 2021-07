Un tout-inclus et des voyages pour les vaccinés québécois

Bombardier offre un vol de 90 minutes dans un jet d’affaires pour le gagnant et six invités.

Pour sa part, Air Canada propose un séjour d’une semaine dans un hôtel tout inclus à Cancun, au Mexique, ainsi qu’une dizaine de bons de voyage et des points bonis pour son programme Aéroplan.

Nous espérons que l'ajout de lots incitera encore plus de personnes à recevoir rapidement leurs deux doses de vaccin , écrit le ministre des Finances, Eric Girard, dans un communiqué.

Ces lots, ainsi que les autres déjà annoncés, seront tirés le 3 septembre en même temps qu’un gros lot d'un million de dollars déjà annoncé.

De plus, chaque semaine, du 1er au 27 août, un lot de 150 000 $ sera attribué aux adultes ayant reçu une première dose de vaccin et s’étant inscrits sur le portail de la preuve vaccinale.

Les adolescents de 12 à 17 ans ayant été vaccinés au moins une fois peuvent s'inscrire à des tirages hebdomadaires offrant des bourses d'études.

La loterie semble attirer les Québécois : selon des données dévoilées jeudi par le ministère de la Santé, 1 207 161 personnes vaccinées étaient inscrites au concours.

L'effort se poursuit

Les efforts pour vacciner le plus grand nombre possible de personnes se poursuivent sans relâche cet été. Le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal a ainsi installé une clinique de vaccination temporaire au parc d’attractions La Ronde pour tenter de rejoindre les jeunes de 12 ans et plus qui n'ont pas encore été vaccinés ou qui ont reçu leur première dose il y a plus de quatre semaines.

En date du 29 juillet, 73,3 % des Québécois avaient reçu au moins une dose du vaccin et 54,94 % étaient pleinement vaccinés. L’objectif de Québec est que dans un mois, le 31 août, 75 % de la population ait reçu deux doses.