COVID-19 en Mauricie et au Centre-du-Québec : plus de 70 cas actifs sur le territoire

Ces dernières 24 h, 17 nouveaux cas ont été recensés dans la région sociosanitaire.

C’est à nouveau à Trois-Rivières que la majorité des nouveaux cas de COVID-19 ont été répertoriés. Neuf personnes de la ville ont contracté le virus.

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) ne rapporte aucun nouveau décès lié au SRAS-CoV-2.

Personne n’est hospitalisé en raison de ce nouveau coronavirus.

Éclosion dans une résidence privée pour aînés de Trois-Rivières

Les éclosions de COVID-19 dans les résidences pour personnes âgées ont été rares ces dernières semaines, mais voilà que les autorités régionales de la santé annoncent que deux employés de la résidence privée pour aînés (RPA) Laliberté, à Trois-Rivières, sont atteints de la maladie.

Pour l’instant, aucun résident n’a contracté le virus.

Une tendance à la hausse

Le médecin de famille et médecin d’urgence à Shawinigan, le Dr Frédéric Picotte, s'inquiète de la progression du variant Delta, surtout à ce temps-ci de l’année.

L’été passé, il n’y avait pas beaucoup de cas, on avait l’impression de mener une vie quasi normale et c’est vraiment au mois de septembre et d’octobre, que la situation s’est corsé et [le nombre de cas] devenu exponentiel rapidement avec un retour au confinement, donc de voir déjà une progression à ce moment-ci, en juillet, pour un virus qui est saisonnier, normalement ça se passe assez bien l’été, ça me préoccupe et je pense que ça peut être directement attribué au nouveau variant Delta , estime-t-il.

À l’échelle provinciale, les nouveaux cas sont surtout répertoriés dans le groupe d’âge des 18-29 ans, a expliqué le médecin-épidémiologiste à l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), Gaston De Serres, en entrevue à l’émission En direct.

Si ces nouveaux cas n’entraînent pas beaucoup d’hospitalisations, le Dr Gaston De Serres met en garde la population contre la forme longue de la COVID-19, qui entraîne des conséquences telles que la fatigue.