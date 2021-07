La communauté se rallie pour aider une jeune entrepreneure de Moncton

Geneviève LeBlanc s’apprêtait à entrer dans sa cabane à crème glacée, le G's Ice Cream, quand elle s’est aperçue que la porte était ouverte.

Il y avait un peu de dommages sur la porte. Les deux frigidaires étaient ouverts et ça sonnait. Il y avait une crème glacée par terre qui était fondue. Il me manquait de la crème glacée et un ventilateur.

Une citation de :Geneviève LeBlanc, propriétaire de G’s Ice Cream