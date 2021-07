Les enchères du spectre pour la 5G rapportent 8,9 milliards $

Les trois grandes entreprises de télécommunications du Canada ont dominé le peloton, s'emparant de centaines de licences pour le spectre de la bande de 3500 MHz.

Le spectre de la bande de 3500 MHz est essentiel, parce que les fournisseurs de service s'en servent pour bâtir leur réseau 5G. De plus en plus d'équipements technologiques devraient tôt ou tard utiliser cette fréquence.

La bande de 3500 MHz, qualifiée de portée moyenne, est utile autant en ville qu'en région rurale, en raison de sa capacité à parcourir de longues distances et à traverser les bâtiments.

François-Philippe Champagne se réjouit

Les enchères du spectre de la bande de 3500 MHz sont une étape clé du plan de notre gouvernement visant à stimuler la concurrence dans le secteur des télécommunications, à améliorer la connectivité en milieu rural et à faire en sorte que les Canadiens bénéficient des technologies et services 5G , a déclaré le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, François-Philippe Champagne par voie de communiqué.

Il s'est réjoui de constater que les plus petits fournisseurs et les fournisseurs régionaux aient pu acquérir une proportion plus importante du spectre. Ce qui devrait se traduire par de meilleurs services sans fil à des prix plus concurrentiels , croit le ministre.

Outre Rogers Communications, Bell Canada et Telus, les opérateurs qui ont obtenu des licences comprennent Vidéotron, Cogeco, Xplornet et SaskTel.

Rogers a obtenu 325 licences, le plus haut total, pour un prix de 3,3 milliards $, ce qui devrait lui permettre de fournir un service à 34 millions de personnes. L'entreprise estime que, grâce à son investissement, le réseau 5G lui donnera la possibilité de rejoindre 99,4 % des Canadiens.

Vidéotron dans la course

Vidéotron a acquis 294 licences, Bell en a obtenu 271 et Telus en a raflé 142. Xplornet a pu mettre la main sur 263 licences.

Québecor, la société mère de Vidéotron, a indiqué que son investissement se voulait un pas de plus vers son expansion à l'extérieur du Québec, alors que plus de la moitié de ses licences concernent des secteurs hors de la province.

Vidéotron vise à s'implanter d'abord dans quatre régions canadiennes, soit le sud et l'est de l'Ontario, le Manitoba, l'Alberta et la Colombie-Britannique.

Ces investissements majeurs pavent la voie à des projets d'envergure qui verront le jour au cours des prochaines années au Québec et dans d'autres provinces canadiennes , a commenté le président et chef de la direction de Québecor Pierre Karl Péladeau par voie de communiqué.

Freedom Mobile, le quatrième fournisseur de services cellulaires du pays, a choisi de ne pas participer à l'enchère parce qu'il est engagé dans un accord de rachat de sa société mère Shaw Communications aux mains de Rogers. La transaction n'a pas encore été approuvée par les autorités réglementaires.

Valse des milliards

Les États-Unis ont organisé une vente aux enchères similaire l'année dernière, mobilisant un produit net de 4,5 milliards $ US. Les 8,9 milliards $ d'Ottawa dépassent de loin les 3,5 milliards $ obtenus en 2019 lors d'enchères pour une bande sans fil différente et moins recherchée.

Au total, 1495 des 1504 licences disponibles ont été octroyées à 15 entreprises canadiennes, dont 757 licences à de petits fournisseurs et à des fournisseurs régionaux aux quatre coins du pays.