COVID-19 : le restaurant Entre-Côte Riverin de Chicoutimi ferme temporairement

L’établissement situé à proximité de la rue Racine en a fait l’annonce jeudi soir sur sa page Facebook. À la suite d'un cas positif de COVID-19 d'un de nos employés, nous avons nous-même pris la décision de fermer quelques jours notre restaurant de Chicoutimi afin de bien protéger notre clientèle et les membres de notre équipe , peut-on lire.

Joint par Radio-Canada, le directeur des opérations du Groupe D Resto qui opère la bannière de l’Entre-Côte Riverin, Pascal Desgagné, a expliqué que tous les employés ont été placés en isolement préventif. Ils subiront des tests de dépistage jeudi soir et vendredi.

Le restaurant sera aussi nettoyé de fond en comble vendredi par l’entremise d’une entreprise spécialisée en désinfection. La direction veut s’assurer qu’il n’y ait aucune trace du virus entre les murs de son établissement.

On va attendre les nouvelles de la santé publique, mais on ne prend pas de chances pour nos employés et pour notre clientèle. Le restaurant sera désinfecté au complet demain (vendredi), on attend les consignes de la santé publique pour avoir le go afin que notre employé revienne de façon sécuritaire , a mentionné M. Desgagné.

Selon lui, la majorité des employés ont reçu leurs deux doses de vaccin contre la COVID-19, mais nos plus jeunes ont été vaccinés cette semaine et la semaine passée .

Une situation semblable a été vécue dans les derniers mois au restaurant La Belle & La Boeuf de Chicoutimi, qui est aussi la propriété du groupe. Groupe D Resto exploite 25 établissements au Québec, dont plusieurs sont localisés dans l’est de la province.

La région ne comptait aucun nouveau cas de coronavirus jeudi.