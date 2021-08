Un peu plus de 6800 km séparent le Yukon de l’Allemagne. Pourtant, au beau milieu de ce pays d’Europe, il ne m'a suffi que d’un voyage au zoo pour me retrouver, entre les girafes et les lamas, en terre yukonnaise. Du moins, c'est comme ça que je me suis senti en visitant le Zoo de Hanovre et son Yukon Bay, cet été.

J’avais déjà entendu dire qu’il existait un parc thématique sur le Yukon quelque part en Europe.

Je savais aussi que l’allemand est la quatrième des langues les plus parlées au Yukon et qu’après les Américains, les touristes allemands sont les plus nombreux à visiter le Yukon chaque année.

Bref, je savais que les Allemands aiment bien le Yukon, mais cela n'a pas empêché ma surprise lorsque, en visitant le zoo, je me suis retrouvé devant l'entrée d’une mine me souhaitant la bienvenue à la baie du Yukon.

« J’ai beau prendre cinq avions et faire des heures de voyage... me voilà de retour dans le Grand Nord! », ai-je soupiré intérieurement. Photo : Radio-Canada / Mario De Ciccio

Bon, je vais l’avouer, ma première réaction a été de rire du fait qu’il y a des ours polaires et des manchots dans ce Yukon d’Allemagne.

Les ours polaires visitent parfois l'extrême nord du territoire, mais le Yukon n’est certainement pas reconnu pour ses manchots du Cap, qui viennent... d'Afrique.

Je comprends que ce n'est qu'un zoo et qu'il n'a pas à respecter les zones migratoires du manchot du Cap, mais quand même. Peut-on, s'il vous plaît, m'expliquer ce qu'ils font là? (Il s'avère que oui. Plus de détails là-dessus plus tard.)

Je ne suis pas un expert en manchots, mais je sais qu'il n'y en a pas en Arctique. Photo : Radio-Canada / Mario De Ciccio

Ce sont ensuite les panneaux, l’architecture et l’attention portée aux détails qui m’ont intrigué.

Pendant que ma copine et sa famille cherchaient désespérément les loups trop bien cachés en cette chaude journée d’été, je me demandais comment d’anciens panneaux du gouvernement du Yukon s’étaient retrouvés ici.

Pendant que certains cherchent les loups, je me demande si ce numéro de téléphone du gouvernement fonctionne encore. Photo : Radio-Canada / Mario De Ciccio

La création de Yukon Bay

Yukon Bay est né de la nécessité du Zoo de Hanovre de se moderniser pour respecter les nouvelles normes de l'Europe du début du 21e siècle. Le but était troquer = les cages pour des espaces plus ouverts et humains. Une façon aussi de donner une expérience plus immersive aux visiteurs.

Au départ, le zoo s’est arrêté sur l’Alaska pour situer l’habitat thématique pour ses animaux d'Amérique du Nord. Le zoo a fait des appels un peu partout en Alaska sans jamais recevoir de réponse.

Quelqu’un, quelque part, a ensuite pensé au voisin de l’Alaska : le Yukon.

Entre en scène Holger Bergold, un amoureux du Yukon et représentant de Tourisme Yukon en Allemagne depuis 1994.

Holger Bergold, à gauche, en compagnie de l'ancien directeur du Zoo de Hanovre Klaus-Michael Machens, qui était en poste lors de la création de Yukon Bay. Photo : Holger Bergold

Ils ont contacté tout ce qui portait le nom de ''Yukon'' et je suis finalement la seule personne qui leur a répondu, dit-il de son bureau à Francfort. Probablement que les gens pensaient qu’ils voulaient de l’argent ou quelque chose comme ça. Mais, par intérêt, je leur ai demandé ce qu’ils voulaient.

Plusieurs rencontres et discussions sur le Yukon, ses animaux et son histoire plus tard, l’équipe d’architectes s’est posée sur le territoire, à Dawson notamment, pour y prendre des photos et voir ce que le Yukon avait à offrir.

Ils se sont occupés de tous les détails importants comme de recréer les bâtiments , explique le directeur de la promotion touristique mondial du ministère du Tourisme yukonnais, Robin Anderson.

Les architectes du zoo se sont inspirés de l'architecture de Dawson City. Photo : Erlebnis Zoo Hannover

Mais afin de compléter le tableau et de le rendre vraiment authentique, ils ont demandé notre aide pour fournir toutes sortes de souvenirs du Yukon, des antiquités ou de vieux panneaux des bureaux gouvernementaux.

C’est ainsi que Yukon Bay a ouvert ses portes en 2010, après des travaux qui ont coûté plus de 36 millions d’euros (environ 52 millions de dollars canadiens).

Dix ans plus tard, le résultat reste impressionnant, même pour ceux, comme moi, qui ont vu le vrai Yukon.

Une grosse porte de mine sert d'entrée à Yukon Bay. Des bisons en Allemagne? On se croirait sur la route vers Fort Providence aux Territoires du Nord-Ouest. Les architectes de Yukon Bay ont même construit une réplique de la locomotive minière The Duchess qu'on retrouve à Carcross, au Yukon. Le zoo de Hanovre est l'un des rares zoos en Europe où on peut voir des caribous. De vieilles pancartes du gouvernement du Yukon sont partout. Le chien de prairie à queue noire n'a pas l'habitude d'exister au Yukon, mais à Yukon Bay, oui! Les spectacles de phoques ont lieu au Yukon Stadium où se trouve aussi le Yukon Market et le Yukon Queen (un navire)... tout est « Yukon » à Yukon Bay. L'extérieur du Palace Grand Theatre de Yukon Bay ressemble beaucoup au Palace Grand Theatre de Dawson City au Yukon. Le Palace Grand Theatre à Dawson City fait partie des lieux historiques nationaux du Klondike. Les ours polaires sont plutôt rares au Yukon, mais ils ont l'habitude des balades à l'extérieur à Yukon Bay en Allemagne. Le restaurant nommé « Yukon Market » a même déjà vendu de la bière yukonnaise, la Yukon Gold, à ses débuts.

Des bisons en Allemagne? On se croirait sur la route vers Fort Providence aux Territoires du Nord-Ouest.

Les architectes de Yukon Bay ont même construit une réplique de la locomotive minière The Duchess qu'on retrouve à Carcross, au Yukon.

Le zoo de Hanovre est l'un des rares zoos en Europe où on peut voir des caribous.

De vieilles pancartes du gouvernement du Yukon sont partout.

Le chien de prairie à queue noire n'a pas l'habitude d'exister au Yukon, mais à Yukon Bay, oui!

Les spectacles de phoques ont lieu au Yukon Stadium où se trouve aussi le Yukon Market et le Yukon Queen (un navire)... tout est « Yukon » à Yukon Bay.

L'extérieur du Palace Grand Theatre de Yukon Bay ressemble beaucoup au Palace Grand Theatre de Dawson City au Yukon.

Le Palace Grand Theatre à Dawson City fait partie des lieux historiques nationaux du Klondike.

Les ours polaires sont plutôt rares au Yukon, mais ils ont l'habitude des balades à l'extérieur à Yukon Bay en Allemagne.

Le restaurant nommé « Yukon Market » a même déjà vendu de la bière yukonnaise, la Yukon Gold, à ses débuts.

On a vraiment l'impression d'être au Yukon, doit Robin Anderson. Même dans la zone des toilettes, les gens qui sont allés au Grand Palace Theatre de Dawson reconnaîtront le papier peint, le style de l'entrée et même les ampoules nues suspendues au plafond.

Aucun détail n'était trop petit pour qu'ils puissent le recréer. Et c'est super impressionnant. Une citation de :Robin Anderson, directeur de la promotion touristique mondiale, gouvernement du Yukon

Lors de nos premières visites, je peux vous dire qu’ils étaient sur les nerfs, ils avaient peur que de vrais Yukonnais trouvent des erreurs, me dit-il. Mais vous l’avez vu, il n'y en a pas. Ils ont beaucoup travaillé pour le faire correctement.

Chargement de l’image Pour compléter son look yukonnais, le Zoo de Hanovre a installé deux totems fabriqués par le maître sculpteur Tlingit Keith Wolfe. Photo : Holger Bergold

Au fait, qu'en est-il des manchots?

Le zoo a inventé une histoire pour justifier leur présence en sol yukonnais et aménagé un navire de cargaison dans la baie fictive de Yukon Bay pour l'illustrer.

Ça tient la route... je crois.

Chargement de l’image Selon l’histoire du zoo, le capitaine du Yukon Queen aurait ramené avec lui une colonie de manchots à Yukon Bay. Il y a ensuite ouvert le zoo de manchots le plus septentrional au monde. Photo : Radio-Canada / Mario De Ciccio/Holger Bergold

L'ambassade du Yukon en Allemagne

Pour Robin Anderson et Holger Bergold, dont le travail est de vendre le Yukon aux touristes allemands, Yukon Bay est un énorme coup de pouce promotionnel.

C'est une promotion énorme et continue du Yukon. Chaque année, plus de 1 million de personnes vont dans ce zoo et voient le nom de Yukon. Une citation de :Holger Bergold, représentant de tourisme Yukon pour l’Europe allemande

Holger Bergold et Tourisme Yukon ont pris l'habitude de visiter Yukon Bay, d’y amener des clients européens ou d’y organiser des événements. C'est en quelque sorte devenu l’ambassade non officielle du Yukon en Allemagne.

Chargement de l’image En 2014, une délégation (de gauche à droite) le directeur de la promotion touristique mondiale du ministère du Tourisme du Yukon, Robin Anderson, l'ambassadeur canadien, Eric Walsh, le premier ministre yukonnais, Darrell Pasloski, le ministre du Tourisme, Mike Nixon, et son sous-ministre, Jeff O’Farrell, a fait une présentation en direct de Yukon Bay. Photo : Robin Anderson

Pour ma part, de retour à mon domicile de Yellowknife, aux Territoires du Nord-Ouest, j’ai déjà hâte à mes prochaines vacances.

Je crois bien que j'aimerais les passer dans les vraies montagnes du Yukon.