Réforme en santé au N.-B. : des priorités « parfaitement alignées »

Les consultations ont pris plus de temps que prévu. La ministre de la Santé, Dorothy Shephard, voulait les avoir terminées au printemps pour pouvoir présenter son plan avant le début de l’été.

Un porte-parole du ministère de la Santé soutient que les consultations ont permis de démontrer que les priorités du gouvernement et celles des Néo-Brunswickois sont parfaitement alignées .

Le porte-parole de l’opposition en matière de santé et député libéral d’Edmundston-Madawaska Centre, Jean-Claude d’Amours, ne croit pas que ce soit le cas.

Je suis pas sûr non plus que la façon que les services pourraient être offerts seraient positifs aussi pour la population , dit-il.

Problèmes dans les réseaux de santé

Pour ce qui est des problèmes dans les réseaux de santé, le gouvernement provincial ne constate aucune surprise. L’un des enjeux principaux, c’est le recrutement de médecins et d’infirmières.

M. d’Amours reproche au gouvernement de ne pas investir suffisamment.

C’est certain que c’est des coûts supplémentaires, mais, à un moment donné, il y a une réalité. Si on compétitionne sur la base d’armes égales, on peut recruter et retenir nos professionnels de la santé. On sera dans une meilleure position , explique-t-il.

Le député libéral Jean-Claude D'Amours (archives) Photo : Radio-Canada

On constate aussi certaines barrières qui compliquent la collaboration entre professionnels de la santé. Les infrastructures numériques comportent elles aussi certaines lacunes.

Le gouvernement évoque depuis le début la création d’un réseau d’excellence. Le projet est encore flou.

Le député libéral rappelle que le centre d’excellence en santé mentale pour les jeunes prendra encore plusieurs années avant d’ouvrir ses portes.

Imaginez si c’est ça la façon que le gouvernement veut travailler en disant : "on veut veut faire ça, mais on met pas les ressources, on met pas les efforts, on met pas les sous nécessaires et on s’assure pas dans un délai raisonnable que c’est en place". Bien, c’est problématique pour les gens , soutient-il.

La ministre de la Santé, Dorothy Shephard, doit présenter son plan à l’automne et il s’étendra sur cinq ans. Mme Shepard n’a pas accordé d’entrevue.

Avec les informations de Michel Corriveau