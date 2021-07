Des propriétaires de maisons anciennes laissés sans assurance

Le problème revient sporadiquement depuis des années, mais il s'est amplifié depuis l'an dernier, lorsqu'un programme d'assurance conçu spécialement pour les maisons anciennes a cessé d'exister.

Ce programme était offert à l'origine par le courtier Dale Parizeau Morris Mackenzie, en collaboration avec l'association des Amis et propriétaires de maisons anciennes du Québec (APMAQ). Mais l'entreprise a changé de mains, et le programme a pris fin après cinq ans.

Plusieurs ont donc dû chercher d'autres solutions, comme Alain Houle, propriétaire d'une maison classée, donc reconnue par le ministère de la Culture et des Communications, datant de 1800, dans le Vieux-Terrebonne.

Ils nous ont dit : "On regrette, on ne peut plus vous assurer." Et ils ne nous offraient pas d'autre produit. C'est assez rare que notre assureur nous laisse tomber quand on paie notre assurance depuis une couple d'années!

Une citation de :Le propriétaire Alain Houle