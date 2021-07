COVID-19 : 4 cas, 7 guérisons et 1 décès dans le Nord de l’Ontario

Le Bureau de santé Porcupine a signalé ses premières infections en trois jours, avec deux nouveaux cas dans le secteur de Timmins et un dans la région de la baie James.

Le BSP déplore un décès supplémentaire lié à la COVID-19, un premier depuis le 10 juillet et le 31e dans cette région depuis le début de la pandémie.

Deux cas ont été signalés à Timmins, un dans la région de la baie James et un dans le Nipissing. Photo : Radio-Canada

Depuis mars 2020, 150 résidents du Nord de l’Ontario sont morts des suites de la COVID-19.

Le Bureau de santé du district de North Bay-Parry Sound a recensé un cas dans le secteur du Nipissing.

Le nombre de cas actifs connus est à son plus bas depuis l'automne 2020. Photo : Radio-Canada

Les cinq autres bureaux de santé publique du Nord de l’Ontario n’ont pas signalé de nouveau cas jeudi.

Un peu plus de 80 % des Nord-Ontariens de 12 ans et plus ont reçu au moins une dose de vaccin, et environ 68 % sont complètement immunisés contre la COVID-19.