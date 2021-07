Le recours judiciaire de Cime Aventures fait réagir

Le représentant des propriétaires riverains de la rivière Bonaventure, Ronald Arseneault, a admis être drôlement surpris de la judiciarisation du dossier.

Avec une dizaine d’autres partenaires, dont la ZECZone d'exploitation contrôlée de la rivière Bonaventure, M. Arsenault a pris part à l’élaboration du Plan global de cohabitation pour la rivière Bonaventure au cours de la dernière année à la suite de problèmes observés entre usagers l’été dernier. Ce document proposait notamment la réduction du nombre de descentes commerciales sur le cours d’eau.

M. Arsenault ne cache pas son inquiétude quant à la suite des choses.

[Si Cime Aventures va] à l’encontre du processus de concertation qui a été fait et à l’encontre du ministère, imaginez ce qui va arriver après. Si la population se soulève, [va-t-elle] poursuivre la population? Une citation de :Ronald Arsenault, représentant des propriétaires riverains de la rivière Bonaventure

Selon M. Arsenault, une réflexion sur le bon partage de la rivière s’impose au sein de la population et des différents partenaires concernés.

Le représentant des propriétaires riverains de la rivière Bonaventure, Ronald Arsenault Photo : Gracieuseté de Ronald Arsenault

Tout cela démontre, au-delà des individus et des attitudes, qu’une richesse comme la rivière Bonaventure ne peut pas être laissée entre les mains d’une entreprise privée , fait valoir Ronald Arsenault, qui craint qu’à long terme, le cours d’eau devienne un site récréotouristique comme Valcartier .

Le Plan global de cohabitation pour la rivière de Bonaventure n’a jamais été approuvé ni rejeté par Québec à la suite de son dépôt au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) à la fin mars. Québec a néanmoins ajouté des contraintes aux activités commerciales de Cime Aventures dans son entente commerciale annuelle signée le 11 juin.

C'est cette entente que l'entreprise tente, avec sa requête déposée le 9 juillet, de faire invalider en Cour supérieure.

Déception pour le maire

Le maire de Bonaventure, Roch Audet, qui a lui aussi participé au processus de concertation de la dernière année, n’a pas été étonné de la judiciarisation de l’affaire. Se gardant de commenter le dossier plus en détail, l’élu a toutefois confié à Radio-Canada être déçu de la situation.

Le maire de Bonaventure, Roch Audet (archives) Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Il indique que le seul point positif des procédures intentées est le fait qu’un juge statuera dans ce dossier, ce qui clarifiera si la navigation sur la rivière peut bien être réglementée par Québec. Cime Aventures allègue en effet que le MFFPministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a empiété sur la compétence fédérale de la navigation.

On saura à quoi s’en tenir. On aura à prendre des décisions, tous les partenaires, pour s’assurer que ce soit clair et qu’il n’y ait pas d’ambiguïté au niveau de la gestion ou de l’occupation [de la rivière] , mentionne le maire Audet.

D’importantes conséquences?

Appelé à commenter le dossier, le député de Bonaventure Sylvain Roy s’est lui aussi fait prudent en raison du processus judiciaire en cours.

L'élu mentionne toutefois que le dossier soulève l'enjeu de la légitimité du gouvernement à gérer le patrimoine collectif et qu’il dépasse ainsi largement les frontières régionales.

Le député de Bonaventure, Sylvain Roy (archives) Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

C’est à mon avis une boîte de Pandore, en ce sens où, dépendamment du jugement qui sera [rendu], on peut assister à un nombre assez important d’actions juridiques du même style dans d’autres secteurs d’activités , croit l’élu.

C’est un enjeu extrêmement important, dans ce dossier-là, qui est soulevé. Une citation de :Sylvain Roy, député de Bonaventure

Selon le député Roy, la requête déposée par Cime Aventures pourrait notamment changer la façon dont on gère les rivières publiques et d'autres enjeux territoriaux au Québec .

Des solutions espérées

La Fédération québécoise pour le saumon atlantique (FQSA) est bien au fait des problèmes vécus sur la rivière Bonaventure. Sa directrice générale, Myriam Bergeron, estime que le statu quo n’est pas envisageable en raison des tensions suscitées entre les usagers par la cohabitation et des préoccupations quant au sort du saumon.

Un saumon atlantique (archives) Photo : Radio-Canada / Jocelyn LeBlanc

Il faut trouver des pistes de solutions durables pour le développement des différentes activités […] dans le respect de l’environnement et de la pérennité de la population de saumon , plaide la gestionnaire.