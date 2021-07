La dernière création de Guillaume Côté au 30e Festival des arts de Saint-Sauveur

Le Festival des arts de Saint-Sauveur (FAAS) débute ce jeudi et se poursuit jusqu’au 8 août. Activités extérieures, danse urbaine, cinéma et un hommage aux talents des danseurs et danseuses toutes générations confondues seront au rendez-vous, dont la célèbre chorégraphe canadienne Margie Gillis.

Pour la soirée d’ouverture, plusieurs danseurs et danseuses, notamment des Grands Ballets Canadiens et du Ballet national du Canada, livreront des solos et duos issus de répertoires autant classiques que contemporains. Margie Gillis, qui était présente lors de la première édition du FAAS il y a 30 ans, prendra part à ce spectacle.

C’est une icône de la danse canadienne, une belle personne et une grande artiste. C’est un bel événement de présenter une artiste qui travaille toujours et qui enrichit la communauté. On veut montrer que le festival a été important pour plusieurs artistes , a expliqué le directeur artistique du FAAS Guillaume Côté à Stéphanie Gagnon, chroniqueuse culturelle à l’émission Le 15-18.

Originaire du Lac Saint-Jean, le chorégraphe et danseur Guillaume Côté est directeur artistique du FAAS depuis 2015. Il compte sur la participation d’une équipe dévouée année après année.

J’ai toujours eu une belle relation avec le festival. C’est devenu de plus en plus important dans mon cheminement. J’ai trouvé une nouvelle maison. Je suis tombé en amour avec la ville, la communauté des Laurentides et les bénévoles! On en a environ 100 cette année , a souligné Guillaume Côté.

Une première création pour sa compagnie Côté danse

Guillaume Côté n’est pas monté sur scène depuis le début de la pandémie. Il sera toutefois de retour dans le spectacle +(dix), la toute première création de sa nouvelle compagnie Côté danse qui a été fondée cette année. Le prolifique chorégraphe partagera la scène aux côtés des artistes de danse contemporaine de Toronto Martha Hart, Benjamin Landsberg, Rakeem Hardy et Kelly Shaw. Sa création s’inspire du mythe d’Ulysse.

L’histoire tourne autour du retour à la maison, de ce que veut dire ‘‘être chez soi’’. On se demande si c’est une place géographique, mentale ou si ce sont les gens autour de nous qui représentent cet espace? C’est un spectacle très physique qui allie danse contemporaine avec des éléments classiques , a confié Guillaume Côté.

Activités méconnues à découvrir

Le FAAS propose aussi la création Radicale vitalité de la compagnie Marie Chouinard, le spectacle Immersion d’Angèle Dubeau et la Pietà et un programme mixte des Grands Ballets Canadiens.

D’autres activités, peut-être méconnues du grand public, sont aussi à découvrir. Le festival offrira, en extérieur et gratuitement, sa première compétition de danse urbaine, ainsi que Les sentiers de la danse, qui offrent des prestations de musique et de danse au cœur de la forêt du parc John-H. Molson.

Le FAAS offre aussi une nouveauté : le Festival international de courts films de danse Fass Forward. Il permet de visionner en ligne des courts métrages de partout à travers le monde et qui mettent en valeur la danse.

Avec les informations de Stéphanie Gagnon, chroniqueuse culturelle à l’émission Le 15-18.