Fouilles archéologiques sur le site de l'école de bombardement de Mont-Joli

Une équipe de chercheurs du laboratoire d’archéologie et de patrimoine de l’Université du Québec à Rimouski (UAQR) terminent des fouilles archéologiques sur le site de l’ancienne école de bombardement et de tir de Mont-Joli.

Les fouilles ont lieu sur le lot boisé situé à l'ouest de l'aéroport de Mont-Joli. C'est là où se tenait l'ancienne école qui a été le théâtre d'un important déploiement militaire pendant la Seconde Guerre mondiale. Des milliers d'aviateurs du Commonwealth y ont été formés.

À l'apogée de l'école, à l'automne 1943, il y avait 3000 personnes ici. Ça génère des déchets. Une citation de :Manon Savard, professeure de géographie et archéologue

Les déchets laissés par ces aviateurs sont maintenant scrutés à la loupe dans des fouilles menées dans ce qui était autrefois le dépotoir de l'école.

Les équipes d'archéologues de l' UQARUniversité du Québec à Rimouski y ont trouvé des artéfacts qui témoignent des activités sur le site.

Par exemple, on y a retrouvé des boîtes de conserve, de la vaisselle et de nombreux objets personnels comme ce briquet qui appartenait à un militaire autrichien.

Là, on peut identifier une personne derrière. On peut rattacher ça à un récit, à un officier supérieur qui était sur cette base-là et son briquet s'est retrouvé dans le dépotoir qu'on fouille 80 années plus tard. Il y a une part de récit qui est assez attachant, assez émouvant , souligne Jérémy Gribaut, un étudiant à la maîtrise en archéologie.

Les fouilles ont permis de découvrir certains déchets laissés par des militaires il y a près de 80 ans. Photo : Radio-Canada / Sébastien Ross

Selon Manon Savard, ces fouilles étaient essentielles avant que le site ne se dégrade davantage avec le temps.

D'abord, il y a la forêt qui a été coupée, malheureusement. Il y a de la machinerie qui est passée et on voit que ça a affecté certains artéfacts. Il y a beaucoup d'artéfacts qui ont des cassures fraîches , précise-t-elle.

L'équipe de l'organisme Patrimoine militaire de La Mitis espère que ces fouilles permettront d'en apprendre plus sur ce pan de l'histoire de Mont-Joli.

J'espère qu'on va pouvoir se dire avant que ça soit impossible : "on a récupéré tout ce qu'on pouvait trouver d'intéressant d'un point de vue historique et archéologique ici". Une citation de :François Dornier, président Patrimoine militaire de La Mitis

Ces artéfacts pourraient un jour se retrouver dans un centre d'interprétation.

D'après un reportage d'Isabelle Damphousse