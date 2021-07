À partir d'août, les grands saumons pêchés dans certaines rivières pourront être conservés

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) a annoncé jeudi que les pêcheurs pourront conserver un grand saumon, soit un individu mesurant 63 centimètres ou plus, dans certaines rivières de l'Est-du-Québec à compter du 1 er août.

En Gaspésie, les rivières Madeleine, Saint-Jean et York sont concernées.

Dans le Bas-Saint-Laurent, les rivières Matane, Matapédia, Mistigougèche et Mitis le sont.

Sur la Côte-Nord, ce sont les rivières du Gros Mécatina, Napetipi, Saint-Paul et du Vieux Fort qui sont touchées par l’annonce.

Le MFFPministère des Forêts, de la Faune et des Parcs rappelle dans son communiqué que la rétention d'un certain nombre de grands saumons peut être permise uniquement dans les rivières qui ont atteint leur cible de gestion au cours des dernières années et dont les analyses des montaisons de la saison en cours indiquent que cette cible pourra encore être atteinte cette année.

Saison prometteuse

À Matane, la ZECZone d'exploitation contrôlée explique connaître un des meilleurs débuts de saison en termes de montaisons, avec au moins 1840 saumons qui ont commencé à remonter la rivière.

En date du 28 juillet, 781 grands saumons et 1059 petits saumons ont remonté la rivière depuis le début de l’année, explique Sébastien Lavoie, biologiste et directeur général de la ZECZone d'exploitation contrôlée de la rivière Matane.

C’est la deuxième meilleure saison. L’an passé, c’était un petit peu mieux, mais c’est quand même un très très bon début de saison , raconte-t-il.

Selon lui, les pêcheurs sont aussi au rendez-vous : les captures et les remises à l’eau montrent qu’il y a quand même un bon succès sur la rivière .

La ZECZone d'exploitation contrôlée a d'ailleurs bon espoir d’atteindre sa cible de gestion de grands saumons.

Sur la rivière Mitis, les montaisons sont particulièrement importantes cette année.

La remise à l’eau, une pratique gagnante

L’objectif de la pratique de la remise à l'eau est de permettre la présence de juvéniles suffisant pour assurer une pêche durable.

Ce mode de gestion fait en sorte que les rivières à saumon s’assurent d’avoir un nombre de géniteurs suffisant pour qu'à la fin de l’année on puisse avoir un seuil optimal de gestion, et notamment un taux de déposition d’œufs qui va être optimal , explique Sébastien Lavoie.

Sur la Basse-Côte-Nord, André Stein, gérant du Club de pêche au saumon St-Paul, explique qu’une telle annonce ne change rien, étant donné que la pourvoirie qui exploite la rivière Saint-Paul a une politique de remise à l’eau.

Celui-ci a d’ailleurs remarqué que le nombre de saumons présents dans la rivière a augmenté d’année en année depuis que la pourvoirie a mis en place cette politique, il y a une quinzaine d'années.