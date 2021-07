Handicap : Lévis a désormais son club de course à pied partagée

Après bon nombre de villes québécoises, un club de course à pied partagée voit le jour à Lévis. Ce dernier permet à une personne ayant un handicap de faire de la course ou de la marche dans un fauteuil roulant adapté.

Atteinte de paralysie cérébrale, Émilie Fournier est membre de ce nouveau club qui utilise des fauteuils roulants adaptés Kartus pour la course en duo.

Elle aime ce sentiment de liberté qu'elle ressent dans son fauteuil poussé par un coureur.

Ça me permet de parler à d'autres personnes [...] d'aller plus vite aussi pour la course à pied. Moi, je ne peux pas faire de course à pied, j'ai une paralysie cérébrale. [...] Mais grâce à ce fauteuil-là, c'est génial , explique Mme Fournier.

C'est comme si ça me redonnait mes deux jambes. Une citation de :Émilie Fournier

Le club de course à pied partagée a fait l'acquisition de cinq fauteuils conçus pour des personnes ayant un handicap. Chacun des fauteuils à trois roues, d'une valeur de près de 4000 dollars, présente un châssis léger, un dossier inclinable et une ceinture de sécurité.

Des ajustements

Il y a toutefois quelques ajustements à faire pour le coureur qui pousse le fauteuil.

Comme coureur on a tendance à courir les deux bras de chaque côté, tandis que là tu as tout le temps un bras [qui tient et dirige le fauteuil] donc il faut que tu apprivoises un peu , explique Michel Lemay qui est membre du club.

Une fois que la chimie se fait avec le cerveau et le véhicule, c'est très léger , reconnaît-il.

Les bienfaits apportés par la course à pied partagé sont multiples. Elle réduit l'isolement, la dépression et rend les activités en plein air plus accessibles.

On va s'adapter au coureur , assure Pierre Quintin, responsable du club de course à pied partagée. Il y a des gens qui vont peut-être juste marcher et socialiser avec le coureur. Pour d'autres, c’est peut-être plus la sensation de vitesse, faire un petit peu les fous [...] et puis c'est un lieu de rencontre, c'est le côté inclusif de la chose.

Sécuritaire

Pour s'assurer la sécurité de l'activité, les coureurs suivent une formation donnée par le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux .

Quand on a un mouvement à faire d’une chaise roulante vers une chaise de course il y a quand même une formation qu'il faut et aussi on va avoir un lève personne quand cela le nécessite , argumente M. Quintin.

Des membres du club envisagent de participer à des courses comme des demi-marathons et des 10 kilomètres pour qu'ainsi le duo puisse vivre pleinement les moments où la foule encourage les participants.

Ailleurs au Québec, des clubs de course à pied partagé ont aussi vu le jour à Sherbrooke, puis à Gatineau, Saint-Jean-sur-Richelieu et bientôt à Montréal et Boucherville.

Avec les informations de Nicole Germain