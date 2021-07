COVID-19 : la Saskatchewan enregistre 52 nouveaux cas de COVID-19

La Saskatchewan annonce 52 nouveaux cas de COVID-19 et aucun décès lié à la maladie dans son bilan quotidien publié jeudi.

Depuis le début de la pandémie, 49 882 Saskatchewanais ont été infectés par la maladie, et 578 en sont décédés.

412 cas sont considérés comme actifs dans la province, et 48 892 personnes se sont remises de la maladie.

Parmi les nouveaux cas, 9 se trouvent dans l'extrême nord-ouest, 9 à Saskatoon, 6 dans le nord-ouest et 6 à Regina.

43 personnes sont présentement hospitalisées, dont 9 aux soins intensifs.

Mercredi, 1564 tests de dépistage ont été effectués en Saskatchewan, pour un total de 958 748 depuis le début de la pandémie.

Vaccination ciblée dès le 8 août

6019 doses de vaccin contre la COVID-19 supplémentaires ont été administrées en Saskatchewan, ce qui porte à 1 400 844 le nombre total de doses administrées depuis le début de la campagne de vaccination.

75 % des Saskatchewanais de 12 ans et plus ont reçu leur première dose, et 63 % d’entre eux sont entièrement vaccinés.

L’Autorité de la santé de la Saskatchewan ( SHAAutorité de la santé de la Saskatchewan ) rappelle que tous les citoyens âgés de 12 ans et plus sont admissibles au vaccin contre la COVID-19. Il doit y avoir un intervalle de 28 jours entre l'administration des deux doses. La SHA encourage la population à se faire vacciner avant la rentrée des classes.

Les résidents peuvent prendre rendez-vous par l’entremise de l’Autorité de la santé de la Saskatchewan ( SHAAutorité de la santé de la Saskatchewan ), en ligne  (Nouvelle fenêtre) ou en composant le 1-833-SaskVax (1-833-727-5829).

Le 8 août prochain, l’Autorité de la santé de la Saskatchewan adoptera une approche ciblée pour les personnes non vaccinées de la province. La campagne de vaccination se poursuit au moyen de cliniques sans rendez-vous ainsi que dans les pharmacies participantes, et le gouvernement invite la population à profiter de toutes les options actuellement offertes pour recevoir une première ou une deuxième dose du vaccin.

La Saskatchewan compte mettre fin à ses mises à jour quotidiennes concernant la COVID-19, misant plutôt sur des communications hebdomadaires, à partir du 3 août. Les données journalières seront toutefois disponibles sur les plateformes du gouvernement.