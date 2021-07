4,5 M$ de tabac de contrebande saisi à Calgary

La Commission de l'alcool, du cannabis et des jeux de hasard (AGLC) de l'Alberta a saisi des produits du tabac de contrebande d'une valeur estimée de 4,5 millions de dollars à Calgary.

Il s’agit d'une des saisies les plus importantes de l’histoire de l'Alberta, selon l' AGLCAlberta Gaming Liquor and Cannabis .

La perte potentielle de recettes fiscales pour la province si ces produits avaient été vendus sur le marché noir est estimée à 2,5 millions de dollars. En 2020-2021, la province a encaissé 755 millions de dollars provenant de la taxe provinciale sur le tabac.

Mandat de perquisition en main, la police de Calgary et les agents de la Gendarmerie royale du Canada ont découvert le tout dans un entrepôt du sud-est de la métropole, selon l' AGLCAlberta Gaming Liquor and Cannabis .

Un homme de Red Deer et un de Calgary sont accusés de trafic de tabac de contrebande en violation et de fraude de plus de 5000 $ indique le communiqué.

Ils doivent comparaître devant la Cour provinciale de Calgary le 26 août.