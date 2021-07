Sept nouveaux cas de COVID-19 en Atlantique, jeudi

Nouveau-Brunswick

Alors que le Nouveau-Brunswick doit lever toutes les restrictions sanitaires à 23 h 59 le 30 juillet, les autorités font état de quatre nouveaux cas, dont trois dans la région de Bathurst. L’autre se trouve dans la région de Saint-Jean. Aucun des nouveaux cas ne fait l’objet d’une enquête.

À un peu plus d’une journée avant la levée de l’état d’urgence, 66,1 % des 12 ans et plus ont reçu deux doses du vaccin contre la COVID-19 et 81,9 % en ont reçu au moins une.

Île-du-Prince-Édouard

Deux nouveaux cas se trouvent à l’Île-du-Prince-Édouard, mais ils ne feront pas partie des statistiques de la province, puisque les deux personnes malades n’habitent pas de manière permanente à l’île. Les deux personnes sont dans la cinquantaine et ces cas sont liés à un voyage à l’extérieur des provinces de l’Atlantique. Elles n’avaient pas reçu de vaccin contre la COVID-19.

Chez les 12 ans et plus, 53,1 % ont reçu deux doses du vaccin contre la COVID-19, alors que 88,1 % en ont reçu au moins une.

Nouvelle-Écosse

La Nouvelle-Écosse enregistre une nouvelle infection. Il s'agit d'une personne habitant dans le secteur du centre et ayant récemment fait un voyage.

Chez les 12 ans et plus, 61,3 % ont reçu deux doses de vaccin contre la COVID-19, et 75,9 %, au moins une dose.

Terre-Neuve-et-Labrador

La médecin hygiéniste en chef de Terre-Neuve-et-Labrador, la Dre Janice Fitzgerald, compte donner une conférence de presse vendredi à 14 h pour faire le point sur le plan de réouverture.