Reprise des négociations entre les employés de l’ASFC et le Conseil du Trésor

C’est avec un esprit ouvert que nous retournons à la table, mais nous avons été très clairs : si l’employeur souhaite éviter une grève, il aura besoin d’un nouveau mandat de négociation pour régler les principaux problèmes en milieu de travail , a affirmé Chris Aylward, le président national de l’Alliance de la Fonction publique du Canada (ASFC), par voie de communiqué.

Les quelque de 8500 employés de l’ ASFCAgence des services frontaliers du Canada sont sans contrat de travail depuis 2018.

Ils veulent de meilleures protections contre une culture de travail toxique à l’ASFC et une meilleure parité avec les autres organismes d’application de la loi au Canada , a indiqué l’ ASFCAlliance de la fonction publique du Canada dans le communiqué publié jeudi.

Le retour à la table de négociation est un pas dans la bonne direction, mais il n'en demeure pas moins que nous sommes aux prises avec des problèmes systémiques de harcèlement en milieu de travail que l'employeur doit être prêt à régler , a quant à lui prévenu Mark Weber, président national du Syndicat des douanes et de l’immigration (SDI).

Mercredi, un rapport publié par la Commission de l’intérêt public (CIP) recommandait de nombreuses améliorations dans les conditions de travail des employés de l’ASFC.

On y suggérait notamment de nouvelles protections pour le personnel visé par des mesures disciplinaires, la négociation de droits plus élargis liés à l’ancienneté et que les agents ne travaillent pas seuls.