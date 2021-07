Un test sérologique ne remplace pas le vaccin contre la COVID-19, avertit Joss Reimer

Obtenir un test sérologique pour savoir si on est immunisé contre la COVID-19 n'est pas une bonne idée, affirme la Dre Joss Reimer. La médecin en chef du ministère de la Santé et des Aînés et responsable du groupe de travail du Manitoba sur la campagne de vaccination a fait le point sur ces tests lors de sa conférence de presse hebdomadaire mercredi.