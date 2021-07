Une aide potentielle de 5 millions $ pour le centre-ville de Gatineau

Pour en bénéficier, la Municipalité devra toutefois nommer un comité consultatif et présenter un plan d’action à la province. Ce plan devra se développer autour de quatre axes : l'aide fournie aux entreprises, les aménagements réalisés dans le centre-ville, les événements de concertation prévus pour la relance et les infrastructures et les mobiliers permanents mis en place, précise le ministère de l’Économie et de l’Innovation du Québec, dans un communiqué.

Le moment est venu de préparer le retour des travailleurs, des consommateurs et des touristes afin que le centre‑ville de Gatineau puisse recouvrer sa pleine vigueur , a déclaré Mathieu Lacombe, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais, par voie de communiqué.

Le ministre Lacombe était présent avec le député de Gatineau, Robert Bussière, pour faire cette annonce, jeudi.

Dans le communiqué du gouvernement, le député de Chapleau, Mathieu Lévesque, rappelle que les commerçants, restaurateurs, tenanciers de bars et autres hôteliers ont été fragilisés au cours des derniers mois par l'arrêt ou le ralentissement de leurs activités , en raison de la pandémie.

Il est impératif d'agir maintenant pour permettre à la ville de retrouver sa vitalité et sa force économiques , a-t-il souligné.

Le maire de Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin, s’est déclaré quant à lui très heureux de l'appui important de Québec à la relance de notre centre-ville, dont les défis se sont exacerbés avec la pandémie .

Les sommes annoncées aujourd'hui s'ajouteront aux efforts de la Ville et de la communauté, qui est déjà bien mobilisée en vue de la relance. Tout le monde travaille avec l'objectif de redonner au centre-ville son élan et son dynamisme , a-t-il ajouté.

La semaine dernière, la Ville de Gatineau a présenté une nouvelle attraction pour ramener les travailleurs au centre-ville.

La somme annoncée par le gouvernement du Québec, jeudi, provient de l’enveloppe de 25 millions de dollars, prévue dans le budget 2021-2022 et annoncée par le gouvernement le 8 juillet dernier, pour favoriser le retour des travailleurs dans certains centres‑villes du Québec et soutenir les entreprises.

Plus de détails à venir...