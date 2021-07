Surchargées par la pandémie, des infirmières en nombre record au-dessus des 100 000 $

Près de 14 000 infirmières du Québec ont fait tellement d'heures supplémentaires durant la dernière année qu'elles ont dépassé les 100 000 $ de rémunération, révèlent des données dévoilées par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Même des préposés aux bénéficiaires surchargés par la pandémie ont plus que doublé leur salaire pour atteindre les six chiffres.