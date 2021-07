Un faux soignant travaille 15 jours à l'Hôpital Saint-Boniface sans se faire repérer

L’individu a travaillé entre le 2 et le 17 juillet, selon un communiqué de l’ORSW.

Il s’était inscrit à une formation d’aides-soignants non certifiés, offerte par Soins communs Manitoba, mais ne l’a pas terminée.

Cependant, l'individu a appelé le bureau des ressources humaines de l’hôpital, leur indiquant qu’il était un aide-soignant et a été inscrit à l’horaire, dit l’ORSW.

Après la fin du premier quart de travail, l’Hôpital a découvert son erreur et a indiqué à l’individu qu’il ne pouvait pas travailler à l’hôpital ou dans tout autre centre de soins de santé.

Cependant, l’individu a continué à se rendre à l’hôpital et se présentait comme un employé aux gardes de sécurité. Il a pu rentrer à plusieurs reprises et a effectué jusqu’à huit quarts de travail, dont certains dans le service d’urgence, indique l’ORSW.

L’Hôpital et la région sanitaire enquêtent pour comprendre comment une telle situation a pu se produire.

Des mesures correctives ont été, et continueront, d’être prises , affirme le communiqué de l'ORSW. L’Hôpital Saint-Boniface regrette profondément cet incident et s’excuse sincèrement auprès des patients et des employés.

Plus de détails à venir.