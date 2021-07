Le dessin animé pour enfants Arthur tirera sa révérence en 2022, après 25 ans

La productrice déléguée, Carol Greenwald, a indiqué que la vingt-cinquième saison de la série animée Arthur sera la dernière, dans une déclaration écrite à CBC News.

Arthur est le dessin animé pour enfants qui a été diffusé le plus longtemps dans l’histoire et est reconnu pour avoir enseigné la gentillesse, l’empathie et l’inclusion à plusieurs générations à travers de nombreux moments marquants , a-t-elle affirmé.

Elle a mentionné que les épisodes de la série continueront d’être offerts, en anglais, sur la plateforme PBS Kids du diffuseur public américain.

Une forte empreinte canadienne

Arthur est apparu sur les ondes de PBS en 1996. La série a été diffusée en français au Canada, à Radio-Canada et sur TFO, ainsi qu’en France.

On y suit la vie d’Arthur, un jeune oryctérope anthropomorphique qui va à l’école primaire, ainsi que celle de sa famille et de ses camarades, des animaux de toutes sortes d’espèces.

L’émission est basée sur une série de livres, An Arthur Adventure, écrite et illustrée par l’auteur américain Marc Brown.

La série a été développée par PBS, mais ses 15 premières saisons ont été coproduites par le studio canadien Cinar, dont le nom a été entaché par des scandales et qui a été rebaptisé Cookie Jar Entertainment.

Plusieurs des acteurs et actrices qui ont prêté leur voix aux personnages de la série sont également originaires du Canada.

D’autres boîtes canadiennes ont ensuite travaillé sur la série, dont le studio montréalais Oasis Animation.

Un divertissement pour enfants qui aborde des sujets importants

Si son but premier est de divertir, Arthur vise également à enseigner aux enfants d’importantes leçons de vie : comment réagir en cas d’intimidation ou comment s’entendre avec ses frères et sœurs, par exemple.

Dans un épisode diffusé en 2019, on raconte la sortie du placard et le mariage d’un professeur d’Arthur, M. Ratburn. Cet épisode avait suscité la controverse alors que le réseau de télévision public de l’Alabama avait choisi de ne pas le diffuser.

À l’époque, l’auteur Marc Brown avait affirmé à CBC News que l’émission devait refléter la réalité des enfants, de leurs discussions et de ce qu’ils et elles vivent.

L’art reflète la vie. La vie reflète l’art. Et je crois que les enfants doivent voir ce qui se passe dans le monde , avait-il déclaré.