La compagnie britanno-colombienne Paper Excellence acquiert Domtar

Les détenteurs de plus de 81 % des actions ordinaires émises et en circulation de Domtar ayant droit de vote se sont prononcés en faveur de la transaction lors d'une assemblée extraordinaire.

Karta Halten B.V., une filiale de Paper Excellence, fera l'acquisition de chacune des actions de Domtar en échange de 55,50 $ US en espèces, tel que proposé dans une entente signée le 10 mai qui évalue la société à environ 3 milliards $ US.

Domtar a précisé jeudi avoir obtenu les autorisations réglementaires antitrust nécessaires de l'Espagne et de la Chine, après avoir déjà obtenu celles des États-Unis et de la Turquie.

La fusion devrait être complétée avant la fin de l'année, sous réserve de l'obtention du feu vert de la Loi sur la concurrence du Canada et d'autres conditions de clôture.

Paper Excellence a l'intention de continuer à exploiter Domtar comme une entité commerciale autonome, ont précisé les deux sociétés lors de l'annonce de l'entente. Domtar continuera d'être dirigée par son équipe de direction actuelle et Paper Excellence a l'intention de conserver ses bureaux et ses établissements de production.

Paper Excellence, un fabricant mondial diversifié de pâte et de papiers de spécialité, d'impression, d'écriture et d'emballage, exploite sept usines au Canada, qui produisent et expédient chaque année plus de 2,8 millions de tonnes de produits. Son effectif compte plus de 2800 employés.

De son côté, Domtar est un fabricant et fournisseur de produits à base de fibre, dont des papiers de communication, de spécialité et d'emballage, ainsi que de la pâte commerciale, en Amérique du Nord. C'est aussi un des plus grands producteurs de pâte dans le monde.

La société établie à Montréal et en Caroline du Sud compte 13 usines de pâte et papier et 10 installations de fabrication et de conversion au Canada et aux États-Unis.