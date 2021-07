Google expulse les applications de sugar dating de son Play Store

Le Play Store bannit déjà de son magasin les applications offrant des services pouvant être interprétés comme la fourniture d'actes sexuels en échange d'une compensation .

Ce qui est différent cette fois-ci, c’est que cette politique inclut désormais les rencontres rémunérées ou les arrangements sexuels dans lesquels on s’attend, expressément ou tacitement, qu’une personne doive fournir de l'argent, des cadeaux ou un soutien financier à une autre personne (sugar dating) .

Qu’est-ce que le sugar dating?

On appelle sugar dating les relations entre un sugar daddy, généralement un homme riche d’un certain âge, et une sugar baby, d’ordinaire une partenaire plus jeune. Le sugar daddy fait des sorties avec sa partenaire, la couvre de cadeaux, et cette relation peut sous-entendre l’échange, en retour, de faveurs sexuelles.