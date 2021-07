Des primes pour les infirmières en Outaouais d’ici la fin du mandat de la CAQ

On s'est engagés [à le faire] pendant la durée de notre mandat, et ça va avoir lieu , a dit le ministre en marge d’un point de presse, après avoir été questionné sur la situation à l’urgence de l’Hôpital de Gatineau et sur la pénurie de personnel soignant dans la région.

L'enjeu qu'on a en Outaouais, c'est que parfois, il y a un désir pour les infirmières ici d'aller travailler en Ontario, parce que, souvent, c'est plus payant de le faire. Donc, comment on compense ça? Avec des primes pour éviter l'exode , a-t-il détaillé.

L'urgence de Gatineau a été fermée le 25 juin. Depuis, elle a partiellement repris ses activités, mais elle continue de fonctionner à capacité réduite. À l'heure actuelle, aucune date n’est en vue pour sa réouverture complète.

Il nous manque toujours une douzaine d’infirmières pour être capable de repartir l'urgence à temps plein , a indiqué M. Lacombe, en précisant que son équipe ou lui-même discute avec le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais régulièrement .

Le gouvernement de François Legault compte aussi mettre en place des mesures pour attirer davantage d'étudiants, d'étudiantes sur les bancs d'école d’ici la fin de son mandat, a-t-il ajouté.

En rappelant le caractère particulier qui a été reconnu à l’Outaouais, et qui admet notamment son retard en matière de santé en comparaison avec les autres régions de la province, M. Lacombe a nuancé que cette pénurie n’est pas uniquement attribuable à la proximité avec l’Ontario et que des enjeux de main-d'œuvre sont présents partout au Québec .

Plus de détails à venir

Avec les informations de Nafi Alibert et Laurie Trudel