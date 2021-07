Fermer le dimanche : « Je n’ai pas le choix », dit un quincaillier

En entrevue à Tout un matin, Gerardo Marasco, propriétaire de la quincaillerie Jean Hébert à Montréal, explique qu’il n’a pas le choix de fermer le dimanche. Sinon, c’est moi qui allais me retrouver à travailler sept jours par semaine au détriment de la vie de famille, dit-il.

Depuis la pandémie, on n’ouvre plus le soir et le dimanche […] on était une équipe de neuf personnes, on est rendus à deux, et quand je suis chanceux, à trois. Une citation de :Gerardo Marasco, propriétaire de la quincaillerie Jean Hébert

M. Marasco dit avoir tenté de recruter du personnel, mais peu de gens répondent à ses offres. Et ceux qui y répondent finissent par s'en aller après deux semaines, fait-il remarquer.

Le propriétaire de la quincaillerie reconnaît que la fermeture le dimanche peut causer des pertes de revenus, mais il est question de santé, à un moment donné, il faut faire un choix .

Selon Gerardo Marasco, plusieurs commerçants font face à la même situation.

Mardi, le gouvernement annonçait qu’il ne comptait pas réglementer les heures d'ouverture de certains commerces comme les quincailleries pour les obliger à fermer le dimanche. L’Association québécoise de la quincaillerie et des matériaux de construction (AQMAT) veut que Québec oblige les quincailleries et les centres de rénovation à fermer les dimanches et interdise aux autres commerces de vendre des articles de quincaillerie et des matériaux de construction.

Devant cette fin de non-recevoir, l’ AQMATAssociation québécoise de la quincaillerie et des matériaux de construction prévoit une mobilisation sans en préciser la nature pour sensibiliser les élus et l’appareil gouvernemental à la réalité qu’ils vivent et ainsi forcer le dialogue .

Dès la fin des vacances de la construction, prévient Richard Darveau, des actions seront entreprises pour qu’un débat de société de fond s’engage.

Il rappelle que pour recruter et garder les employés compétents, il faut les payer décemment. Or, dit-il, ouvrir six jours au lieu de sept permet des économies de l’ordre de 15 à 20 %, des sommes que le marchand peut alors investir dans les salaires et la formation continue.

Une serveuse avec un masque de protection sur le visage porte un plateau de boissons dans une salle de restaurant. Photo : La Presse canadienne / Lars Hagberg

Le manque de main-d'œuvre se fait également ressentir dans d'autres secteurs d’activité, dont celui du tourisme et de la restauration.