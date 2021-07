Des signaux sonores défectueux aux passages pour piétons inquiètent un Winnipégois

Tyler Sneesby compte sur les signaux sonores émis aux passages pour piétons en même temps que les signaux visuels pour traverser les rues en toute sécurité.

Deux types de son sont émis : un bip bip et un autre son ressemblant à un gazouillis. Selon le cas, ils indiquent s’il est sécuritaire de traverser dans l'angle est-ouest ou dans l’angle nord-sud d’un carrefour.

Plus tôt cette semaine, M. Sneesby attendait pour traverser à l’angle de Broadway et de Maryland. Le signal sonore lui a indiqué de traverser dans la mauvaise direction, là où le trafic circulait toujours.

Les signaux sonores aux passages pour piétons indiquent aux personnes non voyantes dans quelle direction elles peuvent traverser en toute sécurité. Photo : Radio-Canada / Tyson Koschik

Il explique que, s'il a conservé sa vision périphérique, son manque de vision centrale l’empêche de voir le piéton blanc lumineux ou les panneaux d’arrêt.

Je peux voir la circulation et je peux donc suivre le flux de la circulation, mais pour d’autres personnes malvoyantes, des personnes qui n’ont pas de vision ou qui en ont moins que moi, elles dépendent beaucoup plus du bon fonctionnement de ces sons. C’est ce qui me préoccupe , a-t-il raconté au micro de l’émission Up to Speed de CBC.

La Ville de Winnipeg a été mise au courant de la situation mercredi et l'a aussitôt corrigée, indique le coordinateur des communications, Ken Allen.

Une équipe responsable de la signalisation routière a découvert qu’une erreur de commutateur avait provoqué un mauvais réglage dans le poteau situé à l’angle de Maryland et Broadway, précise le porte-parole de la Ville.

M. Sneesby mentionne avoir rencontré un problème semblable à l’angle de l’avenue Portage et de la rue Dominion, près de l’Institut national canadien pour les aveugles.

Des confusions dangereuses

Les personnes aveugles et malvoyantes se fient à divers indices dans leur environnement pour s’orienter dans les rues de la ville.

La présidente du programme de chiens-guides à l’Institut national canadien pour les aveugles, Diane Bergeron, explique que dans le cas des passages pour piétons, les gens se fient davantage aux signaux sonores qu’aux bruits des voitures arrêtées aux feux rouges pour savoir s'ils peuvent traverser.

Son organisme a publié un document pour aider les urbanistes à inclure divers éléments tactiles, visuels ou auditifs dans leur planification, afin d'aider les gens avec des déficiences visuelles ou auditives.

Selon Mme Bergeron, le document adopte le principe de rien pour nous, sans nous . Tout ce qui est conçu pour aider les aveugles et les malvoyants doit impliquer des gens de cette communauté dans le processus de consultation et d’essais, dit-elle.

Surtout lorsqu’il s’agit d’un dispositif de sécurité, il devrait être testé par les personnes qui l’utiliseraient comme principal repère dans la rue , ajoute Mme Bergeron.

La Ville de Winnipeg encourage les gens à signaler au 311 les problèmes qu'ils remarquent aux passages pour piétons.

Avec les informations de Bruce Hoye