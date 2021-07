Un film sur la vie de Gilles Villeneuve en préparation

Daniel Roby a coécrit le scénario d'un film biographique sur Gilles Villeneuve qu'il réalisera. Ce long métrage, dont le tournage devrait commencer à la fin de l’été 2022 et s’achever à l’hiver 2023, racontera notamment la jeunesse et les débuts de la légende de la F1. La distribution des rôles n’ayant pas encore été faite, le nom de l’acteur qui incarnera le pilote n’est pas connu pour le moment.

On parle sans cesse de la mort de Gilles, de son accident [dans lequel il a trouvé la mort en 1982 à l'âge de 32 ans], mais peu de gens connaissent ses origines, sa jeunesse. La période que nous couvrirons dans le film est généralement celle escamotée par les biographes. Et pourtant, c’est la partie la plus intéressante, la plus méconnue et la plus surprenante , ont expliqué Daniel Roby et Guillaume Lonergan, l’autre scénariste du film, dans un communiqué publié jeudi.

Ce film biographique vise le public des adeptes de Gilles Villeneuve, mais pas seulement. [ll] sera dédié aux inconditionnels, mais surtout aux jeunes Québécois qui ne connaissent pas Gilles Villeneuve , ont-ils indiqué.

Il faut réaliser ce que les exploits de Gilles ont suscité ​comme espoir chez de jeunes enfants comme nous à l’époque. Ça se résume en ces mots : tout est possible. Gilles, jeune Québécois, s’est rendu au sommet par la force de son talent. Il est grand temps de ramener au grand jour la mémoire de cet être singulier, qui nous a montré que même nos rêves les plus fous peuvent se réaliser.

En accord avec la famille Villeneuve

La famille de Gilles Villeneuve a apporté son soutien à ce projet de film, qui sera produit par Christian Larouche et sa maison de production, Christal Films Productions.

C’est avec joie et fierté que nous nous associons avec Christal Films, le producteur Christian Larouche et le réalisateur Daniel Roby pour célébrer mon père, Gilles Villeneuve, dans le cadre de la production d’un film qui portera sur sa jeunesse, sa carrière en motoneige, ses débuts en course automobile, ses succès en Formule Atlantique jusqu’à sa signature avec l’écurie Ferrari , a souligné Mélanie Villeneuve dans le même communiqué.

Ce long métrage sur le coureur automobile est le troisième film biographique sur lequel travaille Christal Films Productions en ce moment. La maison de production, à qui l’on doit les films Gerry et Louis Cyr, prépare un long métrage sur le hockeyeur Guy Lafleur ainsi que deux films sur Diane Dufresne : une fiction et un documentaire.