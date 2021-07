La police de Regina cherche un homme disparu depuis le 18 juin

Selon un communiqué de presse de la police de Regina, sa famille n’a pas eu de nouvelles de lui depuis.

Kyle Gallagher mesure six pieds et pèse environ 150 livres. Il a les cheveux noirs, longs jusqu’aux épaules et les yeux bruns.

Selon le communiqué, il a deux perçages dans le nez et ses lobes d’oreilles sont étirés.

Kyle Gallagher porte aussi des tatouages: des ailes à l’avant, en haut de son torse, les mots Let it go sur son bras droit et un papillon de nuit sur son poignet gauche.

La dernière fois qu’il a été aperçu, il portait une tuque noir, une veste noire et grise, un pantalon de couleur marron et des espadrilles noires.

Les policiers disent avoir reçu le rapport sur la disparition de Kyle Gallagher le 2 juillet. Ils affirment avoir effectué de nombreuses tentatives pour le retrouver.

Le service de police ignore s’il a subi un préjudice, mais des membres de sa famille affirment qu’il est inhabituel de ne pas avoir de ses nouvelles pendant si longtemps.

Quiconque possède des renseignements sur Kyle Gallagher est prié de communiquer avec la police de Regina au 306-777-6500 ou avec Crimes Stoppers au 1-800-222-8477.

Avec les informations de CBC News