Une tournée de concerts extérieurs pour l’Opéra du Royaume

La série de spectacles s’amorce jeudi, à la Place du citoyen de l’arrondissement de Chicoutimi et prendra fin le 6 août, à la Chapelle de la Pointe-des-Pères à Dolbeau-Mistassini.

La soprano Fairouz Oudjida interprète la diva du désert. Le spectacle présente des chants traditionnels maghrébins, orientaux et classiques. Elle est accompagnée par Dominic Boulianne au piano, Dominic Painchaud au violoncelle, Jen-Philippe Reny au oud et Youcef Grim aux percussions.

Le grand défi, c’était d’apporter ce répertoire avec des instruments occidentaux tels que le piano, tels que le violoncelle. C’était un très grand défi puisque la musique moyen-orientale en termes d’harmonies n’est pas très riche par rapport à ce qu’on connaît en occident. Il y a une ligne mélodique qui est présente et souvent les instruments jouent la même chose que la chanteuse , explique Dominic Boulianne, directeur général et artistique de l’Opéra du Royaume.

C’est un spectacle qui va faire vraiment voyager le public en plein coeur du désert et ailleurs au Maghreb. Une citation de :Dominic Boulianne, directeur général et artistique de l’Opéra du Royaume

Les spectacles sont présentés gratuitement. En plus de la Place du citoyen et de la Chapelle de la Pointe-des-Pères, la tournée s’arrêtera à la Maison coupée en deux de Saint-Fulgence, à la Place Cogeco d’Alma, au Parc Sacré-Coeur de Saint-Félicien, au parc Ball de l’arrondissement de Jonquière, au parc du Centre culturel de L’Anse-Saint-Jean et au Quai des croisières de l’arrondissement de La Baie.