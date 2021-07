Mauvaise qualité de l’air dans le sud-est du Manitoba

Les feux de forêt dans le centre-est du Manitoba continuent d’occasionner une mauvaise qualité de l’air dans les collectivités situées près des feux. Des vents du nord-est pousseront cette fumée vers le sud-ouest, la propageant sur une grande partie du sud-est du Manitoba [jeudi] , écrit l’agence fédérale sur son site Internet.

Selon Environnement Canada, la fumée plus épaisse devrait rester à l’est de la vallée de la rivière Rouge. Néanmoins, la fumée envahissait l’air de Winnipeg, la capitale provinciale, jeudi matin.

Des vents du sud se lèveront [jeudi] soir et pendant la nuit et pousseront de nouveau cette fumée vers le nord , précise Environnement Canada.

Environnement Canada avertit les gens de limiter les activités en plein air, de rester à l’intérieur et de fermer les appareils de ventilation centraux afin d’éviter que la fumée pénètre dans les domiciles.

Une toux inhabituelle, une irritation de la gorge, des maux de tête et de l’essoufflement sont quelques-uns des symptômes possibles. Les enfants, les personnes âgées et les personnes atteintes d’une maladie cardiovasculaire ou pulmonaire, comme l’asthme, sont plus à risque de ressentir des effets de la fumée.