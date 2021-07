Une femme morte confondue avec un mannequin et mise aux ordures à Sherbrooke

Six pompiers et policiers ont été appelés le matin du 23 juillet en raison d’un incendie à l’intersection des rues Roy et Cabana. Trois employés de l'usine AMF ont aperçu de la fumée provenant d'un boisé situé devant l'usine, et ont alerté les pompiers en raison d'un « mannequin » en flammes. Ils ont par la suite pris des extincteurs pour éteindre le feu.

À l'arrivée des intervenants, le feu est presque éteint. Ils sont convaincus, tout comme les employés, qu'il s'agit d'un mannequin ou d'une poupée grandeur nature.

Comme les pompiers et les policiers hésitent sur la meilleure façon de disposer du « mannequin », l’un d’eux aurait suggéré de le déposer dans le conteneur du poste de police du SPSService de police de Sherbrooke , ce qui est fait.

Appelés à enquêter sur la disparition d’une femme quelques heures plus tard, les policiers de Sherbrooke retrouvent son véhicule vide tout près de l’endroit où le « mannequin » a été incendié plus tôt dans la journée.

Après vérifications, les policiers font un lien entre la disparue et le « mannequin » et constatent leur méprise.

Des fleurs ont été déposées à l'endroit où le corps a été brûlé. Photo : Radio-Canada / André Vuillemin

Le coroner confirme qu’une enquête est en cours en lien avec l’incident, mais rappelle qu’il ne peut pas donner d’informations à ce stade-ci sur les circonstances entourant la mort de la femme.

La Ville de Sherbrooke dit analyser présentement les mesures qui doivent être prises envers les intervenants impliqués. Un point de presse sera tenu à 14 h pour donner davantage d’explications.

Quant aux employés de l'usine AMF, de l'aide psychologique leur a été apportée.

Lorsque questionné vendredi soir dernier par Radio-Canada Estrie au sujet d’un important déploiement policier à l’angle des rues Roy et Cabana, le SPS avait simplement mentionné qu’il s’agissait d’un cas de disparition et refusait de commenter davantage.

Plus de détails à venir