Les adolescents invités à se faire vacciner contre la COVID-19 à La Ronde

Avec cette initiative, le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal espère rejoindre les jeunes en vacances de 12 ans et plus qui n'ont pas encore été vaccinés ou qui ont reçu leur première dose il y a plus de quatre semaines. Ainsi, les jeunes dont le rendez-vous était déjà planifié pourront devancer leur rendez-vous directement sur place.

Les doses seront distribuées vendredi et samedi de 10 h à 17 h, à l'entrée principale du parc d'attractions.