COVID-19 : 218 nouveaux cas et 3 morts en Ontario

Santé publique Ontario confirme 218 nouveaux cas de COVID-19 et trois décès de plus jeudi.

Il y a 38 cas de plus à Toronto, 38 dans la région de Peel, 25 à Hamilton, 19 dans la région de Waterloo et 13 dans la région de Grey Bruce.

Le nombre moyen de nouveaux cas quotidiens au cours des sept jours précédents grimpe à 165, comparativement à 156 il y a une semaine.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Vaccination

Seules 89 157 doses des vaccins contre la COVID-19 ont été administrées mercredi.

La ministre de la Santé Christine Elliott se réjouit toutefois du fait que plus de 80 % des Ontariens de 12 ans et plus ont maintenant reçu au moins une dose.

C'est l'un des critères fixés par la province pour lever d'autres restrictions, possiblement dès le 6 août. Il faut aussi que 75 % des 12 ans et plus soient pleinement vaccinés à l'échelle provinciale, y compris au moins 70 % dans chaque région.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

À l'heure actuelle, un peu moins de 70 % des Ontariens de 18 ans et plus ont eu leurs deux doses. Ce taux chute à 44,5 % chez les 12 à 17 ans.

Hospitalisations

Il y a 12 hospitalisations de moins jeudi, pour un total de 105.

Nombre de patients aux soins intensifs : 121 (-1)

Nombre de patients sous respirateur : 79 (-4)

Il y a 169 nouvelles guérisons. Le nombre de cas actifs est de 1424 (+46).

Dépistage

Un peu plus de 19 400 tests de dépistage ont été effectués au cours des dernières 24 heures.

Le taux de positivité des tests grimpe jusqu'à 1,3 %, soit son niveau le plus élevé depuis le 5 juillet.