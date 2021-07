Enquête sur les disparitions à un ancien pensionnat pour Autochtones en Ontario

La semaine dernière, le chef du service policier, Darren Montour, a reçu une lettre signée par des survivants de l’établissement situé à Brantford, dans le sud-ouest de l’Ontario.

Cette lettre soulignait les abus mentaux, physiques et sexuels commis par des membres du personnel du pensionnat, a déclaré la police, dans un communiqué.

La lettre allègue également que certains étudiants ont disparu, n'ont jamais été revus et que beaucoup sont morts à l'école , peut-on également lire.

Lors de la conférence de presse pendant laquelle l’échange de la lettre a été effectué, le chef élu des Six Nations de la rivière Grand, Mark Hill, avait indiqué que sa communauté considérait rechercher des traces de corps d’enfants qui ont fréquenté le pensionnat.

Il s'agit d'une enquête criminelle, et notre objectif est de rechercher la justice , avait alors déclaré le chef de la Première Nation.

Mark Hill, chef élu des Six Nations de la rivière Grand, souhaite que les recherches souterraines à l'ancien pensionnat Mohawk Institute commencent dès que possible. Photo : CBC/Bobby Hristova

Les archives recensent 54 décès au Mohawk Institute, mais la police a expliqué qu'on ne sait pas où les défunts ont été enterrés.

La police des Six Nations en est aux premiers stades de la planification de l'enquête et de la détermination de ce à quoi elle ressemblera, selon M. Montour.

Participation de la police provinciale

Le service a contacté la Police provinciale de l'Ontario (PPO) et la police de Brantford pour obtenir de l'aide et des ressources.

Une enquête de cette ampleur n'est pas quelque chose que nous sommes capables de faire par nous-mêmes , a-t-il déclaré.

Cela va également avoir un effet sur la communauté. C'est notre préoccupation , a ajouté le chef de la police des Six Nations.

Le Mohawk Institute de Brantford est devenu le centre culturel Woodland. Photo : CBC / Sue Reid

Bill Dickson, un porte-parole de la PPOPolice provinciale de l'Ontario , a confirmé avoir reçu une demande formelle de M. Montour demandant que les forces de l’ordre fournissent une aide aux enquêtes sur les incidents d'abus et de décès survenus au Mohawk Institute, et pour aider à localiser les tombes anonymes des enfants disparus.

La police provinciale examine la demande et rencontrera les polices des Six Nations et de Brantford pour définir les prochaines étapes, notamment la possible affectation d'un gestionnaire de cas à la Police provinciale de l'Ontario, a indiqué M. Dickson.

Nous ne pouvons pas spéculer sur le calendrier, les processus ou les résultats de toute enquête pendant que cette évaluation est faite , a-t-il continué, ajoutant que la PPOPolice provinciale de l'Ontario reconnaît le traumatisme et les dommages causés aux peuples autochtones par le système des pensionnats du Canada et l'importance d'écouter les survivants et leurs familles.

Les émotions sont vives parmi les survivants et la communauté maintenant que l'enquête avance, a quant à lui souligné le chef élu Mark Hill.

Je pense que nos enfants, nos ancêtres nous disent "c'est la bonne chose à faire" , a-t-il déclaré.

Des fonds publics toujours en attente

Selon M. Hill, la police des Six Nations, la Police provinciale de l'Ontario, la police de Brantford et le coroner en chef de l'Ontario ont tous indiqué qu'ils souhaitaient poursuivre l'enquête criminelle et les recherches.

Il indique avoir également été en contact avec les bureaux du premier ministre Doug Ford et du premier ministre Justin Trudeau. Cependant, la demande de fonds de 10 millions de dollars pour commencer les recherches reste encore lettre morte, a-t-il ajouté.

S'ils sont [pour faire les recherches] alors qu'est-ce qui empêche d'obtenir des fonds pour les communautés? C'est ma plus grande frustration , a déclaré M. Hill.

Selon lui, les survivants priorisent des fouilles sur les parties du terrain de l'école.