Un prêtre mis à l'écart après des propos offensants sur les survivants des pensionnats

L’Archidiocèse de Saint-Boniface interdit à l’un de ses prêtres de prendre la parole en public, de prêcher et d’enseigner, à la suite de propos offensants qu’il a tenus à l’égard des survivants des pensionnats pour Autochtones.

Dans un sermon prononcé devant les paroissiens de l’église St. Emile à Winnipeg le 10 juillet, le père Rhéal Forest a affirmé que des survivants des pensionnats mentent au sujet des abus sexuels pour obtenir plus d’argent du processus de règlement avec le gouvernement fédéral.

S’ils voulaient de l’argent supplémentaire, sur les sommes déjà données, ils devaient parfois mentir. Mentir sur le fait qu’ils avaient été abusés sexuellement et, hop, 50 000 $ de plus. C’est assez difficile de ne pas mentir quand on est pauvre , a-t-il dit.

Rhéal Forest a aussi reproché aux Autochtones et aux médias de répandre des faussetés sur les pensionnats.

Il a ajouté que tous les Autochtones qu’il a connus au cours de ses 22 années de service dans le Nord aimaient les pensionnats. Il a reconnu que quelques-uns avaient été maltraités, en affirmant qu’une partie des mauvais traitements doit être imputée aux gardiens laïques plutôt qu'aux religieuses ou aux prêtres.

Ces déclarations ont été faites pendant des messes célébrées à l’église catholique romaine de St. Emile, alors qu'il remplaçait le père Gerry Sembrano qui était en vacances. Les messes officiées par Rhéal Forest ont été partagées sur Facebook.

Dans son rapport de 2015, la Commission de vérité et réconciliation du Canada relève plus de 40 condamnations d’anciens membres du personnel des pensionnats qui ont commis des violences sexuelles ou physiques envers des élèves. Au 31 janvier de la même année, la Commission avait reçu près de 38 000 réclamations relatives à des traumatismes résultant d’abus physiques et sexuels dans les pensionnats.

Lors de la messe célébrée le 18 juillet, le père Forest a évoqué une autre paroisse de Winnipeg récemment vandalisée avec les mots Save the children , une expression utilisée en référence aux pensionnats.

Alors que je passais tout près, des pensées de colère. Si j’avais eu un fusil et les aurais vus, j’aurais été : Boum! juste pour les effrayer, et s’ils ne s’étaient pas enfuis, je leur aurais tiré dessus , a-t-il dit en riant dans son sermon.

ll s’est ensuite repris en ajoutant : Mais ça n'aiderait pas, c’est mal de faire ça. J’irais plutôt leur parler . Il a ensuite blâmé les médias qui selon lui font croire aux vandales que l’Église catholique a tué des enfants des pensionnats pour Autochtones.

CBC a fait une demande à l’Archidiocèse de Saint-Boniface pour une entrevue avec Rhéal Forest. L’Archidiocèse étudie la demande.

L’Archidiocèse a été informé des commentaires lundi, quand CBC lui a signalé la teneur des vidéos. Ces dernières ont depuis été retirées, a fait savoir Daniel Bahuaud, porte-parole de l’archidiocèse et de l’archevêque Albert LeGatt.

M. LeGatt et l’archidiocèse désavouent complètement les commentaires de M. Forest, écrit M. Bahuaud dans un courriel.

L'église St. Emile à Winnipeg Photo : Radio-Canada

Nous regrettons beaucoup la douleur qu’ils ont pu causer à de nombreuses personnes, notamment aux Autochtones, et en particulier aux survivants du système des pensionnats , ajoute-t-il.

En entrevue, Daniel Bahuaud précise que toute autre sanction à l’encontre de Rhéal Forest serait décidée par l’archevêque.

Réaction d’un ancien pasteur chrétien autochtone

Le leader autochtone Kyle Mason, un ancien pasteur chrétien, s’est dit surpris que quiconque au sein de [l’Église catholique] puisse être aussi déconnecté, aussi dépassé et avoir des opinions aussi révoltantes .

M. Mason affirme que si l’Église était vraiment préoccupée par la réconciliation ici au Canada, elle s’assurerait que tous les prêtres et tout le personnel soient bien informés et qu’il n’y a pas de place pour ce genre de commentaires .

M. Mason s’est dit satisfait d’apprendre que Rhéal Forest ne peut plus prêcher ou prendre part à des activités éducatives de l’Église.

Il aimerait le prêtre en apprenne davantage sur ce qui s’est réellement passé dans les pensionnats avant qu’il ne soit autorisé à reprendre ses activités publiques.

Ligne bilingue d'appui pour les survivants des pensionnats pour Autochtones : 1 866 925-4419

Avec les informations de Jenn Allen, CBC