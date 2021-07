Les effets bénéfiques des boissons cétogènes sur les troubles cognitifs démontrés

Cette semaine se déroule la conférence internationale de l’Association Alzheimer. Une chercheuse de Sherbrooke y participera pour présenter les résultats de cette étude.

Des personnes âgées qui avaient des troubles cognitifs ont pris la boisson cétogène pendant six mois. Notre équipe a démontré que les fonctions cognitives y compris la mémoire étaient significativement améliorées à la suite de prise du breuvage. Nous allons démontrer à la conférence internationale est que la connectivité de certains réseaux dans le cerveau de ces personnes est meilleure à la suite de la prise du breuvage , indique la chercheuse postdoctorale au Centre de recherche sur le vieillissement de la faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke, Maggie Roy.

Elle explique que l’effet des boissons cétogènes sur le cerveau.

On pense que dans la maladie d’Alzheimer et les troubles cognitifs sont en partie dus à un manque de carburant par les cellules de notre cerveau. Les neurones sont affamées. En fournissant un carburant alternatif pour le cerveau comme les boissons cétogènes, on peut venir restaurer l’état des neurones.

Une citation de :Maggie Roy, chercheuse à l'université de Sherbrooke