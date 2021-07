Un professeur veut voir les universités demander une preuve de vaccination

Le professeur Aidan Hollis de l’Université de Calgary souhaite que les établissements d’éducation postsecondaire requièrent une preuve de vaccination pour leurs professeurs et leurs élèves à la prochaine rentrée scolaire.

Le fait que l’on va rassembler de nombreux étudiants dans des salles de classe ou d’autres endroits fréquentés sur le campus, cela fait que l'Université risque de voir le variant Delta se propager beaucoup plus facilement dans cette population.

Aidan Hollis s’inquiète que tout le monde soit à risque, y compris les personnes totalement vaccinées. Sans compter, affirme-t-il, que les étudiants ne restent pas uniquement sur le campus et peuvent donc éventuellement propager le virus en dehors.

Ces inquiétudes l’ont poussé à écrire une lettre au président de l’Université de Calgary.

Celle-ci ne peut cependant pas prendre ce genre de décision, puisque c’est la province qui détient ce pouvoir.

Le président m'a aimablement répondu, et en plus des commentaires sur le soutien de l'université à la vaccination, il a également dit qu'il n'est pas possible actuellement pour une université publique dans la province d'insister sur la vaccination .

Il pense tout de même que l'Alberta devrait laisser aux universités le soin de déterminer si elles souhaitent exiger ce genre d’information.

Un transfert de pouvoirs impossible

Dans une déclaration écrite, la province affirme qu’elle respecte le droit des individus à choisir de se faire vacciner et qu'elle ne demandera pas aux universités d'exiger de preuve de vaccination. De plus, « il n'existe actuellement aucun mécanisme qui permettrait aux universités d'exiger que les étudiants soient vaccinés pour assister aux cours sur le campus. »

Le professeur Hollis déplore que le gouvernement cherche à protéger un petit groupe de la population seulement, plutôt que le bien commun.

En fin de compte, cela revient à protéger les droits de quelques personnes qui, pour une raison quelconque, peut-être à cause de quelque chose qu'elles ont lu sur Facebook ou qui sait quoi, ne veulent pas se faire vacciner ou ne peuvent pas être dérangées. [Et cela], contre les droits d'autres personnes qui préfèrent ne pas être exposées. Nous avons d'autres lois, comme l'interdiction de fumer sur les campus, parce que les choix de quelques personnes peuvent nuire à d'autres.

Il appelle les leaders provinciaux à prendre les risques de transmission plus au sérieux. S’il affirme que la situation ne l’empêchera pas de retourner au travail, il précise que cela pourrait influencer sur sa décision d'enseigner ses classes en étant masqué.

Avec les informations de Lucie Edwardson